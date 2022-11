Conseil communal ce mardi

Le conseil se réunit en la salle de la maison communale de Wellin, ce mardi 8 novembre à 20 h. À l’ordre du jour, les modifications budgétaires communales et de l’action sociale ; les taxes et redevances concernant les déchets ménagers et PMC ; l’approbation d’un auteur de projet pour les travaux et rénovations énergétiques au centre sportif ; l’entretien des toitures des bâtiments communaux ; l’approbation ou modification de règlements concernant l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie, l’utilisation rationnelle de l’énergie et production d’énergie renouvelable, le raccordement à l’égout et l’assainissement des eaux usées entre autres. M.L.