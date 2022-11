Concert « Symphoniae »: Schutz à l’honneur

Le 12 novembre, la petite église de Bonnert (Arlon, rue de la Platinerie) accueillera l’ensemble Conversations pour un concert de musique baroque intitulé « Symphoniae ». Dans le chœur, prendront place des musiciens professionnels : Étienne Debaisieux à la basse, Marie Haag au violon et alto baroques, Birgit Goris, au violon et alto baroques, Mathilde Wolfs à la basse et au violon et Marie-Anne Dachy à l’orgue et au clavecin. Ils interpréteront des cantates de Heinrich Schutz (1585-1672).