Pour Anne Carrozza, la Commune de Paliseul « engage pour faire plaisir »

Au niveau des dépenses supplémentaires, citons une augmentation de 22 000 € pour le CPAS, mais aussi une augmentation des frais de fonctionnement et de la charge de la dette. Les recettes en plus ? Le Fonds des Communes (38 285€) ou encore la taxe immondice (43 000 €). Par contre, comme expliqué, les ventes de bois sont en diminution.

Concernant l’extraordinaire, une somme de 115 000 € est ajoutée pour l’entretien des voiries.

Au moment des questions, Anne Carrozza estime, en évoquant le personnel, "que nous vivons au-dessus de nos moyens. La conjoncture est très difficile, le personnel, nous savons que cela coûte. Dans chaque entreprise, dans chaque commerce, on fait attention. Ici, on fait plaisir, on engage. Il ne fallait pas ajouter des heures de l’EPN par exemple, il y avait moyen de faire avec le personnel de l’époque."

« Du populisme »

Des propos qui n’ont pas du tout été appréciés par Marjorie Marlet, Jean-Pol Hannard ou encore Philippe Léonard. "J’espère que vous n’allez pas sombrer dans le populisme, indique le bourgmestre, en revenant sur une intervention de François Lagneau par rapport aux frais de déplacement en hausse. Moi j’estime mon personnel, je le défends et encore plus dans des conditions pareilles."

La minorité a voté positivement à l’ordinaire, mais à demander à voter à part l’article concernant la diminution de 5000€ pour le personnel administration pour le SI. Sur ce point, les six conseillers de la minorité ont voté contre.

Au niveau de l’extraordinaire par contre, l’unanimité a été de mise.

Le ramassage des déchets une fois tous les quinze jours ?

Notons aussi que la taxe communale sur la gestion des déchets sera inchangée en 2023. À ce sujet, sous réserve de l’accord d’Idélux, il est proposé, pour la période allant de novembre à mars, de passer à un ramassage une fois toutes les deux semaines et non plus une fois par semaine comme c’est le cas actuellement.