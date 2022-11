"Objectif Top Chef": Baptiste, de Hachy, se qualifie pour le second jour du concours

Le thème imposé était la tortilla. Une épreuve réalisée en binôme. Au moment de se lancer, Baptiste sent le stress monter alors que le chef Philippe Etchebest approche. "Dans ma tête je suis comme un fou mais j’essaie de ne pas le montrer." Au fourneau, le duo Baptiste-Faouzi mise sur une tortilla de chips et sa brunoise de pommes de terre. Au moment de goûter, les clients du restaurant éphémère, des danseuses de flamenco, sont mitigés. "C’est un peu cramé au niveau des chips. La texture est décevante. C’est un peu sec". Le chef termine sur une touche plus positive. "C’est pas mal, c’est propre. Mais on ne retrouve pas le croustillant de la chips. J’ai à côté une petite salade avec des pommes de terre sautées. Si on prend juste ces éléments-là, vous avez un plat magnifique !" Au moment du verdict, le plat de Baptiste et Faouzi ne passe pas. Le binôme part en seconde chance aux côtés de Quentin, l’un des membres du second binôme non retenu par Philippe Etchebest. L’épreuve, individuelle cette fois, a pour thème: un gâteau surprise. Une épreuve éliminatoire qui inquiète l’Habaysien, peu à l’aise avec la pâtisserie. Il se lance dans une sphère au mascarpone avec Dacquoise et compotée de fraises. Un dessert qui séduit le chef. "Le goût est bon même si c’est un peu riche. La fraise et le coulis amènent de la fraîcheur. Heureusement !" L’assiette de Baptiste arrive en seconde position du classement de Philippe Etchebest. L’Habaysien peut dès lors poursuivre l’aventure ce mardi, après avoir frôlé l’élimination.