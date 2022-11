Plusieurs habitants de la région de Florenville, dont certains Français habitant les Ardennes voisines, réclament des sommes importantes – un monsieur jusqu’à 17 000 € – contre Roger Nicolas, 70 ans, son fils ainsi que leur ancien garage, la SPRL Garage Nicolas Clément à Florenville.

La plupart des victimes ont payé un premier acompte pour la commande de leur véhicule Peugeot, parfois un 2e acompte, mais la voiture n’a jamais été livrée. "On nous faisait croire au garage que la voiture serait livrée plus tard", témoigne une victime.

Me Rodesch, curateur de la faillite, considère qu’il existe un dommage de 687 000 €.

Le problème est qu’après une première faillite du garage Nicolas en 2012, puis déjà des poursuites pénales qui ont amené à une suspension du prononcé en 2014 devant la cour d’appel de Liège, le père, Roger Nicolas, a poursuivi l’activité de garage, mais sous le nom d’une nouvelle société au nom de son fils. "C’était une société écran, pour masquer l’activité de deux personnes physiques", dit Me Alexandre Mignon, mandataire ad hoc de l’ancienne SPRL du fils. Ils n’ont eu aucun respect pour la société morale car l’argent qui rentrait arrivait sur le compte individuel du père, et non pas de la société ".

Multiples préventions

Pour le parquet, Anne-Charlotte Carlier, substitut du procureur du roi, parle de faux et usage de faux alors que le fils était gérant, mais qu’en réalité le père était toujours présent et très actif. Les deux prévenus sont aussi poursuivis pour escroquerie et abus de biens sociaux.

La représentante du parquet est obligée de tenir compte de l’ancienneté des faits (période infractionnelle de 2011 à 2015), mais elle réclame 12 mois de prison contre le père et 6 mois contre le fils, ainsi qu’une confiscation par équivalent de 120 000 € pour chacun. "Je demande aussi l’interdiction d’exercer toute activité commerciale pendant cinq ans pour le fils et pendant dix ans pour le père".

« Condamné à errer »

Me Dimitri De Coster, conseil du père, a demandé une simple déclaration de culpabilité pour l’ancien garagiste de 70 ans, tenant compte du délai raisonnable et que son client "est ruiné et plus condamné à errer qu’à vivre".

Me Cécile Baudine, avocate du fils, demande l’indulgence du tribunal pour le prévenu "qui s’est bien repris en main et a un bon contrat de travail ailleurs depuis 2018. Il n’a fait que travailler avant sous les ordres de son père, qui continuait à signer les bons de commande."

Le jugement sera prononcé le 5 décembre.