Peut-être parce qu’on éprouve confusément ce que raconte Jean Richepin dans son poème Les oiseaux de passage.

On admire, on envie les grues. Leur destinée.

Je vous donne quelques extraits du poème de Richepin… Plantons d’abord le décor: il y a nous, pauvres de nous, cloués au sol, pareils à des oiseaux de basse-cour, et. il y a "les hauts pèlerins, rois de l’espace" !

"Eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts, et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages. […] Ils sont avant tout les fils de la chimère, des assoiffés d’azur, des poètes, des fous. […] À l’haleine du vent inconnu qui les porte, ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes. Ils vont. […] Là-haut, chante pour eux un mystère profond. […] Eux, ils dévorent l’abîme et chevauchent l’orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds."

Les badauds, dans l’histoire, c’est bien nous.

… Aujourd’hui, pour dire qu’on rêve à des chimères, les yeux perdus dans l’immensité du ciel, la bouche ouverte, on dit qu’on bée ou qu’on baye (ou même, par dérivation, qu’on bâille) aux corneilles.

Avant, on parlait des grues. C’était elles qui étaient présentes dans l’expression imagée.

Pourquoi les a-t-on remplacées par des corneilles ?

C’est dommage, je trouve.

On aurait dû garder l’expression bayer aux grues pour dire l’attitude béate d’admiration, la béatitude. Et avec bâiller aux corneilles, on dirait, on continuerait de dire l’attitude du presque endormi.

On devrait aussi reparler de la danse de la grue, inventée par le héros antique, Thésée. Une danse qui a participé à sa victoire contre le Minotaure et qui est inspirée de la danse bien réelle des grues.

On devrait encore en profiter pour évoquer les grues métaphysiques de Karl Marx. C’était pour lui des idées creuses, les théories de pacotille. En gros, les discours de tous ceux avec lesquels il n’était pas d’accord…

Mais la grue à laquelle il pensait, c’était l’oiseau ou la machine de levage ?