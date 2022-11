Adrien Blauen défend sa pétition au Parlement

Une nouvelle étape va se tenir ce mardi fin de matinée en commission du parlement wallon à Namur où Adrien Blauen, va défendre une pétition qui a réuni en peu de temps 3 561 signatures contrôlées de citoyens belges âgés de plus de 16 ans. C’est une nouvelle formule très encadrée, possible depuis septembre 2020. "Le ticket d’entrée au Parlement était de 1 000 signatures" explique le représentant messancéen.

Il va exposer sa version des enjeux du projet monté par Idélux, limité par le conseil d’Arlon à 6,9 hec et refusé par le conseil communal de Messancy. Lors de son AG de juin dernier l’Intercommunale Idélux n’a pas reconnu les décisions des conseils communaux. C’est donc au Ministre de trancher !

Deux thématiques seront abordées. D’une part au niveau régional: le respect des engagements pris par la Région Wallonne en réponse aux enjeux d’aujourd’hui tels que la souveraineté alimentaire via la préservation des meilleures terres agricoles, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et encore la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles dans le cadre de décisions de la COP 26. "Il est anormal que dans un rapport d’incidences, on n’en parle pas des impacts sur le réchauffement climatique ou des émissions de CO2". Et à titre complémentaire en application concrète, il demandera que soient reconnues les décisions prises à l’unanimité et démocratiquement par les deux conseils en séance publique.

"On est toujours sur un modèle ancien d’aménagements mais aujourd’hui les paradigmes ont changé. Il faut en tenir compte. Nous avons bien constaté lors des rencontres avec les citoyens pour la pétition le déficit de confiance entre la population et les instances qui nous gouvernent."

Pour les propriétaires concernés, le projet d’extension du zoning de Weyler est en totale contradiction avec les engagements du Gouvernement Wallon où seul l’accès par route (N81 et E411, déjà fort encombrée, par ailleurs), sera possible où les zones de captages ne seront pas protégées, où la collecte des eaux usées n’est pas organisée, sans compter les espaces vides dans les zonings voisins.

Ce mardi, Adrien Blauen disposera de 20 minutes pour convaincre les élus. La décision devrait être rendue dans les quinze jours.

Il est possible de suivre en direct l’intervention via https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?idleg=11&session=&mois=&annee=&liste_ass=262&date=&p=ag-pub&cal=recherche