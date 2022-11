S’habiller en 2e main : tendance, bon pour le portefeuille et la planète... Les bonnes adresses de la province!

Qui n’a jamais craqué pour un joli pull en brocante ou sur Vinted ? L’habillement en 2e main est à la mode depuis longtemps, mais peine à être tendance en dehors des villes. Pourtant, alors que de plus en plus de personnes peinent à joindre les deux bouts avec les crises successives, l’habillement devient l’un des deniers budget dans lequel couper et de plus en plus de personnes se tournent vers les boutiques d’occasion. Une bonne chose quand on sait que l’industrie de la mode est la 2e plus polluante au monde, et que les vêtements neufs, parfois peu ou pas portés, coûtent cher et sont souvent fabriqués dans des conditions inhumaines. Pour toutes les générations, fréquenter les friperies ou magasins de 2e main devient alors une obligation économique, un réflexe écolo ou une envie de consommer autrement. Une fois cassées les idées reçues, on se rend compte que si l’on ne trouve pas toujours exactement ce qu’on veut, les magasins de 2e main regorgent de belles pièces, parfois sorties quelques mois avant, de grandes enseignes aussi, en parfait état. Ou carrément de vrais trésors vintage qui reviennent à la mode ! Le tout en beaucoup moins cher.