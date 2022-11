1 243 réfugiés ukrainiens enregistrés actuellement en province de Luxembourg

Les centres de Beho, Remoiville et Herbeumont ont ouvert leurs portes. Un hébergement a également ouvert à Barvaux, permettant l’accueil de familles plus importantes. Quant au centre de Provedroux, qui a été le premier à être installé début août, il affiche quasi complet.

À qui la gestion a-t-elle été confiée ?

À Beho, Remoiville et Herbeumont, elle a été confiée à la société Profirst. Cette dernière a été lauréate de l’appel d’offres lancé par la Région wallonne. Cependant, cette société ne gère pas les centres pour lesquels le personnel est déjà prévu. En effet, Provedroux et Barvaux disposent déjà d’une gestion autonome. Plus globalement, sur les huit centres prévus sur le territoire de la province, la société Profirst en gérera six.

Quelles sont les capacités d’accueil ?

Actuellement, la capacité est de 226 places, soit dans les centres déjà ouverts, dans l’ordre des ouvertures, Provedroux (38 places), Remoiville (50), Beho (68), Barvaux (20) et Herbeumont (50). À cela s’ajoutent 106 places dans les centres encore à ouvrir, à Marbehan (50), Poix-Saint-Hubert (28) et Bastogne (28). Leur date d’ouverture n’est pas encore connue.

Quel est le nombre d’emplois créés ?

Dans les centres gérés par Profirst, trois membres du personnel assurent une présence quotidienne de 8h à 20 h, week-end compris, dans chacun de ces centres. Cette société a mis en place un dispositif au niveau régional et provincial. À côté du directeur provincial, une équipe mobile va voir le jour. Elle sera composée d’un binôme médical et psychosocial. Les conventions ont été signées avec les propriétaires jusqu’au 31 janvier 2023. Elles sont reconductibles.

Combien de réfugiés ukrainiens recense-t-on dans la province ?

À la date du 20 octobre 2022, nous comptabilisons 1 243 ressortissants ukrainiens sur le territoire de la province de Luxembourg (62% de femmes et 38% d’hommes). Ces chiffres sont en légère baisse ces dernières semaines. La plupart d’entre eux sont hébergés dans des familles d’accueil. À la date du 16 octobre, le territoire belge comptait 48 950 réfugiés de la guerre en Ukraine inscrits au registre national via les Communes, dont 10 515 en Wallonie.

Le flux migratoire va-t-il se poursuivre ?

Il est difficile d’anticiper l’importance du flux migratoire dans les semaines et mois à venir. Tout dépend de l’évolution du conflit et de l’impact de l’arrivée des températures hivernales au regard du problème d’approvisionnement en énergie que rencontre l’Ukraine, en particulier dans les villes bombardées.