Province de Luxembourg : 73% de nos poubelles sont bien triées

Résultat: 73% de nos poubelles sont triées correctement. Vous l’aurez compris, cela veut donc dire que 27% des sacs bio, sacs résiduels, duobacs et sacs PMC ne sont pas bien triés.

"C’est positif, commente Pierre Collignon, responsable des collectes, mais on peut essayer de faire mieux encore. L’objectif est une amélioration continue du tri."

Plus d’un quart de poubelles mal triées, cela nous semble énorme comme proportion. On aurait plutôt envie d’écrire que les citoyens luxembourgeois ne sont pas de bons élèves. "I l y a quand même une grande majorité de citoyens qui trient bien leurs déchets", relève pour sa part Pierre Collignon.

Au sein d’Idélux, on tient également à rappeler qu’il est difficile de tirer des conclusions générales de ce marathon du tri: 8 216 adresses sur 180 000 environ ont été contrôlées. "Et dans certaines communes, on a spécifiquement ciblé des quartiers plus problématiques", souligne Marie-Noëlle Minet, chargée de communication.

Pour améliorer encore le tri et le recyclage des déchets, Idélux Environnement poursuit ses actions de sensibilisation et de contrôles sur le terrain.

Plus qu’une action coup de poing, ce premier marathon du tri se pérennise grâce au travail quotidien de trois équipes de contrôle qualité sur le terrain. Lors du marathon, une quatrième équipe était venue en renfort.

Erreur de tri, que risque-t-on ?

Si votre sac-poubelle est mal trié, que risquez-vous ? Les équipes d’Idélux ne sont pas habilitées à vous sanctionner. Par contre, votre sac ne sera pas ramassé. "Il sera laissé sur place, et le propriétaire sera invité à le retrier, explique Marie-Noëlle Minet. Nos équipes ont un rôle de sensibilisation et de conseil."

Ne nous voilons pas la face, en dehors des erreurs de tri bien involontaires, il est de ces personnes qui ne cachent pas leur mauvaise volonté, et qui ne trient tout simplement pas leurs déchets. "Si un sac n’est pas retrié, on fait venir un agent constatateur ", poursuit la chargée de communication. Lui, est habilité à dresser un PV, qui peut finir sur la table d’un agent sanctionnateur, avec amende à la clé.

Loin d’être anodines, les erreurs de tri nuisent aux procédés de valorisation des déchets. C’est par exemple le cas lors de la biométhanisation et du compostage des déchets organiques, où la présence de plastique entraîne des difficultés techniques et des surcoûts. Et nuit à la qualité du compost produit.

"Il y a encore des incertitudes par rapport aux nouvelles règles de tri, note Marie-Noëlle Minet. D’où l’importance d’informer et de sensibiliser."

En cas de doute sur une consigne de tri, les citoyens peuvent trouver toutes les infos dans leur calendrier de collecte, sur www.idelux.be ou www.trionsmieux.be. Pour des questions particulières, le call center d’Idélux (063 231 987 – tapez 4) est accessible.

Les erreurs fréquentes de tri

Idélux Environnement a pointé dans un communiqué de presse les erreurs de tri les plus fréquentes: le point d’amélioration principal concerne le tri des emballages alimentaires en plastique (barquettes en frigolite, sachets en plastique…) que l’on retrouve encore dans les déchets organiques ou résiduels alors que ces emballages doivent être jetés dans le sac bleu PMC. Une autre erreur fréquente est la présence de bocaux en verre, de papier ou de carton dans les sacs ou les duobacs. Pour rappel, ceux-ci doivent être déposés respectivement dans les bulles à verre et au recyparc ou en collecte en porte-à-porte des papiers-cartons.

Un doute, une question, rendez-vous sur le site web www.trionsmieux.be/fr.

Jours fériés : les PMC collectés au recyparc

Quand le jour de collecte des sacs PMC tombe un jour férié, vous pouvez déposer vos sacs bleus au recyparc le jour d’ouverture qui précède et celui qui suit le férié. Ce service, Idélux le propose depuis ce début novembre.

Plusieurs citoyens vivant en appartement et n’ayant pas la possibilité de stocker des sacs PMC s’étaient plaints de devoir rester un mois avec leurs sacs bleus. Surtout dans les communes où les ramassages ont lieu le lundi. Beaucoup de lundi étant férié en cette année 2022.

Pour le férié du 1er novembre, cette nouvelle offre était d’application. Idélux Environnement n’a pas encore tiré de bilan précis, mais les recyparcs concernés ont bien collecté des sacs PMC sans qu’il n’y ait explosion de la fréquentation.

Pour le 11 novembre, les citoyens des communes concernées peuvent se rendre au recyparc le jeudi 10 novembre ou le lundi 14 novembre (les recyparcs seront fermés le samedi 12 novembre) avec leurs sacs PMC.