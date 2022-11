Comme à Carlsbourg. "On n’a pas bougé la température de l’eau, ni celle en dehors de l’eau. On est entre 28 et 28,5 °C. On n’a pas encore augmenté les prix et ce n’est pas l’ordre du jour", observe Titouna Vasset. L’adulte paie 3 € d’entrée.

Au centre sportif de Bastogne, on n’a pas abaissé la température de l’eau: "Le grand bassin est à 27,5 le petit à 29,5 °C. Chez nous, les prix ont augmenté en septembre : on est passé pour un adulte de 3 à 3,50 €", dit l’employée.

« On reste un service public »

À Bertrix, l’eau tourne entre 28,5 et 29 °C. "On n’a qu’un seul bassin. Au niveau des énergies, on a refait l’enveloppe dans les dix dernières années. On risque peut-être d’augmenter légèrement les prix à partir de janvier. C’est le conseil d’administration qui prendra la décision. Il faudra qu’on répercute le coût des énergies, mais on ne va pas saigner les gens : on reste un service public", insiste Julien Hartert. Une piscine qui garde le système de réservations depuis le Covid. Les adultes paient 3 €.

À Borlon, où l’on espère rouvrir dans le courant du mois de janvier, on prévient: "Il y aura, suite aux travaux, une majoration du tarif mais elle n’a pas encore été évoquée au conseil d’administration. On était à 5 € l’entrée", explique Bernard Jadin, directeur de la piscine de Durbuy.

Quant à la récente piscine de Virton, "on a diminué les températures des plages qui doivent être toujours à 2 °C de plus que l’eau. On est passé de 32 à 31°C pour les deux bassins, celui d’apprentissage et le bassin ludique. Le sportif, de 28 à 27 °C. Celui-là était autogéré, on ne l’a pas chauffé depuis le mois de juin, on avait fait des économies de pellets avec la canicule. On vient seulement de rallumer les chaudières pour le bassin sportif : j’ai demandé à Veolia de les monter à 27 °C, de temps en temps à 28. On ne compte pas du tout augmenter les prix. On va même peut-être descendre les tarifs des cours. Le prix de l’entrée adulte: 5 € pour les gens de la commune, les extérieurs, 6,20 €", conclut Christophe Lecomte, directeur.

Au Pachis à Habay, il n’a pas encore été question des tarifs, selon Olivier Biver: "Rien n’est fait dans ce sens. On doit changer le système de chauffage ; on va donc réfléchir." On le comprend !