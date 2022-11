Lui, non plus, n’est pas un fade: il vient de relier Paris à Delhi à vélo. 10 200 kilomètres dans les pattes. Son périple, il le fait pour payer 300 vélos à des enfants de l’association "Mékong plus" qui œuvre au Vietnam.

Car le petit-fils de Charles-Ferdinand n’est pas au bout de ses peines, il a pour objectif de rallier Hanoi. "Les fonds levés serviront à l’achat de vélos en bambou pour que les jeunes puissent aller à l’école." Le garçon a déjà levé 3 200 €.

À l’écouter raconter son périple malgré une quinzaine de décrochages de la connexion WhatsApp, on devine un gars sincère. "C’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie", dit celui qui a en poche un bac en droit et un master en sciences po.

S’il a déjà fait face à une trentaine de crevaisons, des rayons de roues cassés, sa monture est un vélo gravel, robuste en fer, à 2 000 €. Le Parisien n’est pas encore tombé. "J’ai pris le vélo le plus simple possible, mais le plus résistant."

À l’image de la conversation téléphonique, Clément a le temps, prend le temps: "Le vélo, c’est une belle leçon de vie, prendre les choses par étapes."

Entouré de ses potes, il est parti le 1er mai de la pyramide du Louvre et a traversé l’Europe, mais aussi la Turquie, l’Arménie. Son coup de cœur reste évidemment l’Iran et ses gens formidables. Le pays qu’il a le moins aimé: la Bulgarie, "même si le pays est magnifique".

Montée d’adrénaline bien sûr quand il a franchi la frontière entre le Pakistan et l’Inde.

Seul, pas un peu kamikaze le gaillard de 25 ans ? Il avoue ne pas avoir eu peur, sauf un peu une fois en Turquie, où un homme l’a entraîné dans un bois: "J’ai compris que je devais partir."

Son Instagram le montre traversant le désert le plus chaud du monde, dormant à la belle étoile. Il a perdu 10 kg. C’est que l’aventurier se prend au jeu.

Il s’est mis le défi de ne pas dépenser un euro durant 25 jours. Argent en plus qu’il versera à l’association.

Arrivé à Hanoi, il devrait travailler quelques mois pour l’ONG avant de retourner en France pour une exposition de photos, un livre et reprendre des études. Mais avant, il y a l’Himalaya, et ça grimpe !

Pour faire un don: Instagram Clement Nothomb.