Noces de diamant (60 ans de mariage)

Le maire de Virton, François Culot, entame son discours avec Claude Goffinet et Agnès Ska. Monsieur est né à Saint-Remy le 10 août 1935, Madame à Montquintin un 18 décembre 1934. Claude se spécialise dans l’agriculture, Agnès, elle, a suivi des cours d’ambulancière à Virton, mais, elle apprécie aussi de travailler à la ferme. Leur rencontre remonte à 1958 ou 1959 lors d’une "surprise party" à la ferme Halbardier de Gomery. Après un an de statu quo, les deux amoureux se rapprochent un peu plus… Les fiançailles sont déclarées en 1962 et, très vite, le mariage ! Ils partiront ensuite en voyage de noces en bus, direction le Tyrol. Le couple aura trois enfants: Éric, Françoise et Denis. Aujourd’hui, ils vivent entourés de leurs 3 petits-enfants (Carl, Kylian, Adrien) et leurs 2 arrières petits-enfants (Mathias et Léna). Encore maintenant, Claude et Agnès apprécient de voyager à gauche ou à droite, chaque année.

Noces de palissandre (65 ans de mariage)

La cérémonie s’est poursuivie et terminée avec la mise à l’honneur de Léon Tinant et Marie-Thérèse Ska. Né le 24 juin 1930 à Saint-Mard, Léon Tinant a fait ses études supérieures à l’Université Catholique de Louvain (à l’époque, encore à Leuven). Il en sortira avec un diplôme d’ingénieur civil en électricité. Il sera embauché quelques années plus tard, en 1957, dans la société "Groupe Empain". Marie-Thérèse Ska, quant à elle, naît le 25 janvier 1934 à Bleid. Elle passera une large partie de son enfance au Congo à Fataki et Bukavu, notamment. Elle reviendra en Belgique pour ensuite arriver à Leuven en 1953 à l’âge de 18 ans. Elle étudiera les sciences politiques et sociales ainsi que l’histoire de l’art. C’est d’ailleurs là qu’ils se sont rencontrés, en 1954, lors d’une soirée de la Lux. Vient ensuite le mariage à Bleid en 1957. Deux enfants naîtront: Philippe et Corinne. Quatre petits-enfants ont rejoint, bien plus tard, la famille: Maxime, Quentin, Aude-Claire et Charles-Antoine. La cérémonie s’est clôturée, bien sûr, au son des hymnes nationaux belges et français.