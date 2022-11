En fait je ne me rends pas encore bien compte de cette situation. Lorsque je suis rentrée de Paris, j’ai repris mon travail. On n’en a que peu parlé avec mes collègues. J’aime rester discrète. Ce n’est que maintenant que je réalise, je retourne à Paris ce week-end pour un shooting de photos officielles. Je sais que j’aurai des prestations de représentation tout au long de l’année, mais rien n’est encore fixé pour le moment.

Pourquoi avez-vous décidé de participer ?

Pour rendre hommage à ma grand-mère. Elle est décédée et enterrée au Togo. Toute sa vie, avec de petites attentions, elle a aimé rendre des services. Le concours n’étant ouvert qu’aux filles âgées de moins de 25 ans, je me suis dit qu’il était temps de s’inscrire. C’est en dernière minute que j’ai rempli ma demande de participation. Tout a été vite ensuite, durant plusieurs week-ends avec le groupe de candidates on a suivi des cours d’élocution, de démarche, etc.

Ce concours n’est pas uniquement axé sur la beauté ?

Il existe trois types de concours: Miss Monde axé sur la beauté, Miss Univers où les filles développent un talent dans un domaine particulier et Miss Internationale où le projet humanitaire qu’elles comptent développer est essentiel.

C’est là que vous vous êtes distinguée ?

Oui, parce que lorsque j’avais 3 ou 4 ans que je retournais à Tomé, je jouais à la maîtresse avec les autres filles, c’était un jeu. Maintenant en tant que femme je veux continuer à former des jeunes filles. Mon projet est d’aider les jeunes filles en orphelinat, leur apprendre le développement personnel, à avoir confiance en elle, à maîtriser le leadership. Le Togo est un pays plus ou moins en développement mais toujours concentré sur les hommes.

Comment allez-vous mettre en œuvre ce projet ?

Lors de la soirée d’élection, l’Association a récolté des fonds. Elle va m’aider à trouver l’orphelinat et les partenaires avec lesquels je vais travailler. Avec mon titre, je vais m’investir dans cette mission. C’est tout un projet à mettre en œuvre.

Une autre échéance ?

Oui, le 13 décembre lors de l’élection de Miss Internationale, le concours qui se tiendra au Japon rassemblera 80 filles de différents pays. Le public et vos lecteurs peuvent m’aider en votant pour moi via instagram sur la page dédiée au concours ou ma page Océane Bellow (@oceanebllw).