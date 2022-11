Toutes les infirmières françaises travaillant en Belgique… y seront taxées

Pourquoi cette crainte ? Parce qu’au 1er janvier 2023, ce sera la fin de l’exception fiscale pour les frontaliers français travaillant en Belgique dans le secteur public. Ils seront imposés en Belgique, et non plus en France. Il sera donc nettement moins avantageux pour les infirmières françaises de venir travailler en Belgique.

Pas de régime transitoire prévu

Le député libéral n’a eu cesse d’interpeller le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, à ce propos. "On ne prévoit pas de régime transitoire, pourtant maintenu jusque 2033 pour les travailleurs du secteur privé ", regrette-t-il.

Dans le secteur privé, les frontaliers français sont imposés en Belgique depuis une dizaine d’années déjà. Sauf les travailleurs qui bénéficiaient de l’ancien système et pour qui une période transitoire a été mise en place jusque 2033. Alors pourquoi pas dans le secteur public ?

« Il y a péril »

Les échos que Benoît Piedboeuf a reçus ne vont pas dans le sens d’un moratoire. "Les nouvelles ne sont pas très bonnes, je me doute bien que ce sera compliqué de faire changer une décision qui a été signée il y a peu de temps. Il y a péril, et cela ne concerne pas que la province de Luxembourg, mais toutes les zones frontalières, en Flandre aussi".

En soi, être imposé dans le pays où l’on travaille, n’est pas si illogique en vertu de plusieurs conventions bilatérales évitant les doubles impositions. Et ce n’est pas les frontaliers qui bossent au Grand-Duché qui vous diront le contraire.

La situation franco-belge qui prévalait jusqu’ici arrangeait bien les hôpitaux et maisons de repos frontalières belges.

"J’ai recommandé aux directeurs médical et général de Vivalia d’écrire aux ministres pour faire également pression pour essayer d’obtenir un moratoire. La seule solution, c’est ce moratoire ", souligne Benoît Piedbœuf.

Le député cite les avantages qui vont prochainement arriver côté belge: la mise en place des barèmes IFIC, les aides spécifiques du fédéral, l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt. Toutes des mesures financièrement intéressantes, mais qui ne compenseront pas l’avantage d’être imposé en France plutôt qu’en Belgique, même à salaire moindre.