Spectacle de danse contemporaine ce samedi soir au centre culturel de Libramont

Je suis originaire de Marbehan et j’ai commencé très petite la danse chez FLEX École de danse à Habay. J’ai obtenu un diplôme en management mais j’ai voulu poursuivre mon rêve dans le milieu de la danse en m’installant à Barcelone. Là-bas, j’ai étudié la danse où j’ai été diplômée en 2018. J’exerce maintenant pleinement ma profession là-bas.

Pourquoi avoir choisi Ombline pour le projet Ballismos ?

Bérengère: L’idée nous est venue assez spontanément. Ancienne élève et originaire de la région, Ombline était déjà revenue donner plusieurs stages avec beaucoup de succès. Elle connaissait bien le profil des danseuses qu’elle rencontrerait sur le projet, et elle combine une approche très humaine, très bienveillante, avec une grande ambition et le goût du travail bien fait. Elle représentait donc le pont parfait entre le monde amateur et le monde professionnel.

D’où est venu ce projet à Libramont ?

Michaël: Il est né d’une ambition commune d’accélérer le développement de la danse contemporaine dans la province de Luxembourg. Le double objectif est d’inscrire Libramont sur la carte chorégraphique belge et d’offrir un cadre professionnel aux danseurs amateurs qui souhaitent vivre d’autres aventures en parallèle de leurs cours réguliers dans les écoles de la province.

Avez-vous rencontré des difficultés à monter ce projet ?

Bérengère: Non, du tout. Pour cette première édition, nous avons pu sélectionner 12 danseuses. Nous savions qu’il serait difficile pour les écoles de danse de faire la promotion de ce projet en parallèle de tous leurs projets « maison » à court terme, c’est donc déjà une très belle réussite.

Quelles ont été les étapes de la préparation du spectacle ?

Bérengère: Nous avons organisé un premier stage de découverte en novembre 2021, puis un atelier de lancement du projet en avril 2022. L’objectif était de concentrer les résidences et répétitions sur quatre semaines, pour empiéter un minimum sur les projets parallèles des écoles et sur les vies d’étudiantes de beaucoup de participantes. C’est en avril que les danseuses ont été sélectionnées. En juillet et août, la pièce s’est concrétisée ; novembre a vu les répétitions et tous les ajustements nécessaires pour le spectacle.

Quel est le profil des danseuses qui se produiront ce samedi ?

Ombline: Elles sont âgées entre 15 et 29 ans. Elles sont originaires de la région mais quelques-unes vivent désormais ailleurs en Belgique. Certaines souhaitent devenir danseuses professionnelles et participent à Ballismos dans ce sens ; d’autres sont tout simplement passionnées de danse et considèrent le projet comme une formidable expérience à vivre en parallèle de leurs autres occupations.

À quoi doit s’attendre le spectateur lors de cette soirée ?

Ombline:Animus est une œuvre mettant en scène, et en danse, les routines de notre quotidien et leurs effets négatifs lorsqu’elles deviennent toxiques, jusqu’à la libération. La pièce souhaite interpeller le public sur ses propres habitudes.

Un dernier mot pour la fin ?

Bérengère: Je suis vraiment impressionnée par le chemin parcouru par les filles en quelques semaines seulement, et par la qualité du spectacle qui sera proposé samedi. Cela nous donne beaucoup d’enthousiasme et de confiance pour la suite du projet qui se poursuivra en 2023.