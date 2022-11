Séance du conseil le 7 novembre

Le prochain conseil communal se tiendra au château du Faing le lundi 7 novembre à 20 h. À l’ordre du jour : modifications budgétaires des budgets Commune et CPAS ; budget 2023 du CPAS ; règlements 2023 sur la distribution d’eau, la collecte et le traitement des déchets ; redevance des plaines de vacances 2023-2025 ; lutte contre les logements inoccupés ; rénovation de divers murs communaux ; réparation et mise en couleurs des bûchers du CAT à Chiny ; conditions de recrutement de deux chefs de bureau administratifs (service aménagement du territoire et service technique). O.L.