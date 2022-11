Retraités et médaillés aux douanes et accises de la province de Luxembourg

Le président de cette amicale des douanes et accises Jacques Collard, inspecteur principal chef de service, ancien patron du bureau frontière de Sterpenich sur la E411, a tenu à retracer avec plusieurs anecdotes et beaucoup d’humour les parcours professionnels des 5 agents admis à la retraite.

Il s’agit tout d’abord de quatre experts fiscaux ou adjoints des douanes et accises à Arlon: Mme Michèle Body d’Arlon entrée en 1980 à la recette des douanes d’Aubange autoroute et qui a terminé sa carrière à la résidence d’Arlon, de M. Yves Lambert qui a terminé sa carrière à la brigade motorisée du chef-lieu, de Mme Myriam Résibois vérificateur à la résidence d’Arlon, de M. Jean-Marie Titeux entré en 79 à la brigade du Rosenberg et qui lui aussi a terminé son parcours professionnel à la brigade mobile d’Arlon.

À l’honneur également M. Jean-Michel Monnier, inspecteur principal au service des recherches à Liège dont il deviendra le patron en 2010 avant d’être le chef des services contentieux et recouvrements à la direction de Liège. M. Jean-Michel Monnier s’est beaucoup investi dans les gros dossiers de fraude fiscale et dans la coopération internationale de lutte contre la fraude.

C’était le jour également pour remettre les décorations d’officier de l’ordre de Léopold II à M. Patrick Maquet, expert fiscal à l’administration à Arlon et la médaille de chevalier de l’ordre de la couronne à Mme Marie-France Martin, originaire de Saint-Léger, assistante administrative à Arlon, souffrante ce jour de fête et donc absente sur notre cliché.