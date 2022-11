L’Entrepôt rend hommage à Nino Ferrer

Quand on évoque Nino Ferrer, les plus de 30 ans pensent au Téléfon, Mirza, les Cornichons. Des tubes sortis dans les années 60, aux paroles un peu potaches mais chantées avec élégance. C’est l’époque des beatniks, de la légèreté, ça fleure bon l’été et l’insouciance. Mais le chanteur italien naturalisé Français savait aussi ralentir en proposant une ballade évoquant Le Sud, en 1975.