Eh bien à Virton, c’est tout le contraire ! La convivialité du festival du film européen et la qualité de la programmation – que l’on souligne à chaque édition – font qu’on n’a jamais enregistré un tel rush sur les places.

Il y a eu une avalanche de demandes dès le premier jour de réservations, samedi dernier.

À part les séances de fin d’après-midi à 17 h où il reste toujours des places, n’hésitez pas à réserver au plus vite si vous voulez assister à des projections de 19 h et 21 h entre le 10 et le 19 novembre, durée du festival. Plusieurs séances sont déjà sold out.

Et dès à présent, trois films seront dédoublés au ciné Nos Loisirs à Saint-Mard (il y en aura sans doute d’autres au cours des prochains jours): le film belge Vous n’aurez pas ma haine (dédoublé à Saint-Mard le dimanche 13/11 à 18 h 30), le film belge Close (aussi à Saint-Mard le 13/11 à 20 h 30), le film Le sixième enfant (le 14/11 à 20 h 30).

Une ambiance unique

Qu’est-ce qui peut expliquer un tel engouement pour ce Festival, 42e du nom, qui revient chaque année comme les bourgeons cinématographiques et est porté par André Cadet, sa famille et toute une équipe de bénévoles ?

"Le succès de notre festival ? Nous sommes nous-mêmes étonnés et surpris par rapport à la fréquentation habituelle des salles", répond André Cadet, l’inamovible président, qui continue à respirer la pleine forme à 77 ans. Je dois dire que l’an passé, le succès avait déjà été au rendez-vous au Festival malgré les contrôles QR Code et le port du masque obligatoire.

Je pense que la recette de notre attractivité, c’est d’abord la visibilité de l’événement. Le mot "Festival" attire les cinéphiles car chez nous, ils ont confiance en la qualité de la programmation. C’est ce qu’ils nous disent en tout cas. Il y a aussi l’ambiance particulière à notre Festival, l’envie de se retrouver entre cinéphiles, de discuter des films après les séances, avec beaucoup de thèmes et de pays différents ", explique André Cadet.

Prix démocratiques

Par les temps d’inflation qui courent, il faut noter aussi que l’accès au Festival reste vraiment à un coût raisonnable. Pour un seul film, il en coûte 7 € et pour 10 films, 60 €. Les abonnements ont un peu augmenté: 165€ pour l’ensemble des 31 films au lieu de 150 € pour 30 films les années précédentes.

"Après le Festival, nous conservons nos anciens prix, soit 6 € pour les adultes et 5 € pour les enfants et étudiants", dit encore le président Cadet.