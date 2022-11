Joël Tanghe au collège de Sainte-Ode : « Attention, vous dépensez tous azimuts »

Le bourgmestre Pierre Pirard tempère: "Comme Christophe (Thiry, l’échevin des Travaux) l’avait expliqué, l’objectif est de réduire l’usage aux sous-traitants, donc il faut plus de personnel et plus de matériels, d’où le besoin de place." "J’avais entendu parler d’une salle de village", interroge alors M. Tanghe. Christophe Thiry reprend la main: "Ce n’est absolument pas le projet. Le service des travaux occupait des garages en dessous de la crèche, mais ils ne sont plus tous disponibles. Et il faut vraiment éviter de laisser des machines dehors. Et quand on nous a proposé le bâtiment de la Province, on a jugé que c’était une belle opportunité." Johnny Macoir (min.) aurait préféré un agrandissement du garage communal actuel. La majorité balaie cette possibilité: "Le coût sera bien plus élevé." Et l’échevin Thiry de conclure en annonçant qu’il présenterait les travaux réalisés par les services communaux avant les économies réalisées grâce à cette manière de travailler. Comme belle réussite, il pointe le garage réalisé pour le Road Spider, réalisé par les ouvriers communaux alors que ce genre de travaux était précédemment sous-traité.

« Pour l’instant, on nage à l’aise »

Le conseiller Tanghe a voulu rappeler ses craintes par rapport aux futurs des finances de la commune. "Nous avons un boni de 470 000 € après la dernière modification budgétaire, explique le mayeur Pirard. Nous avons plus de 2,5 millions dans les fonds de réserve. On peut donc nager à l’aise ; on n’a pas encore la tête dans l’eau. Mais il faut en effet que cela ne dure pas durant dix ans." Joël Tanghe précise: "Les réserves ont commencé avant la législature et donc ne sont pas seulement le fait de votre gestion. Et je confirme que j’ai l’impression que vous sautez sur tout ce qui bouge." Pierre Pirard veut rassurer: "Pour 2023, on va mettre la pédale douce en se contentant de réaliser les projets qui sont prévus."

En liminaire de la séance, Joël Tanghe s’est surpris de la manière dont les projets de délibération étaient libellés : "On n’a pas encore voté le budget 2023 et on voit déjà des articles en lien avec celui-ci. Même si on sait qu’il passera, cela reste un peu spécial." Le bourgmestre confirme et annonce qu’on adjoindra à ces projets la phrase "sous réserve d’approbation du budget". Un budget qui devrait être présenté dans les prochaines semaines.