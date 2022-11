Albert David et Marie-Rose Widart, de Forrières, se sont mariés le 26 février 1972 à Rendeux.

Albert a repris à 17 ans avec son frère cadet à Roy la ferme de son papa, à la mort de celui-ci, avant de se tourner vers le commerce de porcs et bétail. Marie-Rose était employée à la laiterie de Chéoux. Ils ont 3 fils et 9 petits-enfants. Albert est féru de chasse, Marie-Rose de cuisine et jardinage.

Gilbert Stouse et Renée Defoy, de Nassogne, ont uni leurs destinées le 26 février 1972 à Nassogne.

Gilbert a été plombier-chauffagiste aux Ets Bande, puis chez Thomas & Piron. Renée a travaillé dans une usine de confection de pantalons et comme gardienne ONE. Ils ont 2 enfants et 3 petits-enfants. Gilbert adore jardiner et pêcher.

Marc Blanjean et Danielle Thienpont, de Nassogne, se sont dits oui le 5 avril 1972 à Anderlecht.

Ils se sont rencontrés au travail dans un secteur neuf jadis, l’informatique. En 1997, ils sont devenus seconds résidents au Nanfurnal, avant de s’y installer. Ils ont 2 fils. Marc a créé 2 sites internet sur l’histoire du Nanfurnal et de la Diglette. La cueillette de champignons et le vol à voile virtuel sur internet occupent aussi son temps. Danielle est une grande lectrice de la bibliothèque communale et participe à des activités sur les livres dans les écoles.

Thierry Lallemand et Nadine Piérard, de Nassogne, se sont mariés le 29 avril 1972 à Nassogne.

Thierry a officié comme gendarme, et Nadine gardienne d’enfants à domicile. Ils ont 2 enfants et 3 petits-enfants. Ils se sont fort investis dans l’animation de leur village. Nadine est une cheville ouvrière du groupe folklorique Li Vi Nassogne. Thierry préside le club canin Les Cawets.

Michel De Coster et Yvette Vanden Elshout, de Bande, ont convolé en justes noces le 6 mai 1972 à Evere. Natifs de la capitale, ils ont filé à Malines puis Bande. Michel était fonctionnaire. Yvette a travaillé chez Belgacom. Ils apprécient marcher et lire, et Yvette aussi le tricot.

Paul Thiry et Marie-Josée Mercy, de Forrières, se sont mariés le 17 juin 1972 à Tellin.

Paul a exercé le métier de technicien-électricien, Marie-Josée de technicienne de surface à l’IMP à Forrières. Ils ont 2 enfants et 3 petits-enfants. Paul est garde-chasse et collectionne les cartes postales. Marie-Josée adore cuisiner.

Jean-Pierre Angelroth et Françoise Harmignies, de Lesterny, se sont épousés le 17 juin 1972 à Woluwe-St-Lambert.

Jean-Pierre a été délégué médical et Françoise institutrice maternelle. Ils sont arrivés à Lesterny en 1982. Ils ont 4 filles et 11 petits-enfants. Ils ont toujours fait du bénévolat leur credo, notamment Françoise en résidence pour personnes et Jean-Pierre à la section locale de la Croix-Rouge.

Jean Pinoy et Chantal Meert, d’Ambly, se sont mariés le 24 juin 1972 à Genappe.

Jean a fait carrière chez Peugeot. Chantal a été directrice commerciale. Ils ont un fils et une petite-fille. Ils ont emménagé à Ambly il y a 15 ans. Passionné de sports moteurs, Jean est assistant de course à Francorchamps. Chantal aime jardiner, les musées, la peinture et la musique.

Raymond Heuschling et Antoinette Pourtois, de Bande, ont uni leurs destins le 19 août 1972 à Bande.

Ils ont travaillé dans le milieu bancaire à Bruxelles, où ils se sont rencontrés. Ils ont quitté Bande pour Braine-l’Alleud, avant d’y revenir, comme à chaque retour de leurs nombreux voyages. Ils sont aussi très investis dans l’Amicale des Aînés de Bande, et Antoinette est secrétaire du CCCA.