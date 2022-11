Baptiste Schmit, de Hachy, candidat à l'émission "Objectif Top Chef"

"Depuis que je suis tout petit, je rêve de rencontrer le chef Philippe Etchebest. Mais je n’ai jamais imaginé que cela pourrait m’arriver, explique Baptiste. Il est impressionnant, c’est vrai, mais il n’est pas aussi sévère qu’on le pense. Il est même très gentil en réalité."

Tournage en juin dernier à Bordeaux

Tout a commencé en mars dernier quand Baptiste, étudiant en dernière année à l’école hôtelière de Namur, a vu une annonce de la société de production qui cherchait des candidats pour l’émission.

"Je me suis dit: “Pourquoi pas moi ?” et j’ai posé ma candidature. J’ai ensuite été contacté par la production qui était intéressée par mon profil. Nous avons eu plusieurs échanges par vidéo, on m’a demandé d’envoyer une dizaine de photos de mes plats. Et, par miracle, j’ai été sélectionné pour participer à l’émission, parmi des milliers de candidats au départ", se souvient, encore tout étonné, le jeune homme.

Direction le château de Carignan à Bordeaux, dans le Sud de la France, où ont eu lieu les tournages de l’émission en juin dernier. Chaque semaine, six candidats s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, après l’élimination d’un candidat lors de chaque émission.

"Chaque jour, nous avions un thème imposé et nous cuisinions pour les clients d’un restaurant éphémère. Les candidats qui n’avaient pas réussi cette épreuve avaient une deuxième chance, en réalisant un plat qui devait plaire au chef Etchebest uniquement", explique le jeune chef qui a gardé, depuis le tournage, des contacts avec les autres candidats de sa promotion, avec lesquels il s’est bien entendu.

« J’ai appris à aimer la pâtisserie »

Baptiste Schmit, qui apprécie particulièrement de cuisiner le monoproduit, un produit unique travaillé à fond, a dû faire face à un défi de taille lors du concours.

"À plusieurs reprises, le thème imposé était sucré, alors que je détestais la pâtisserie. J’ai dû tout donner pour passer au-delà de mes appréhensions. Et j’ai appris à apprécier la pâtisserie qui me faisait si peur. Mais il y a aussi eu d’autres thèmes qui me correspondaient mieux."

L’ambition de devenir son propre patron

Ce passionné, qui a appris tout petit déjà la cuisine aux côtés de sa maman, et qui en a fait son métier depuis qu’il est diplômé en juin dernier, n’a qu’une envie au niveau professionnel. "Mon but est d’ouvrir mon restaurant, une table d’hôte, un foodtruck ou que sais-je encore. Mais je veux avoir quelque chose à moi. C’est mon objectif personnel."

Un candidat de la province, parmi quatre candidats belges, que l’on pourra suivre chaque jour la semaine prochaine, du lundi 7 au vendredi 11 novembre, à 17 h 20 sur RTL TVI. Le vainqueur final de l’émission intégrera l’équipe de Philippe Etchebest dans l’émission "Top Chef".