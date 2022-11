Vaux-sûr-Sure : Arnaud Pinson fait rimer le bois et le métal

Il a fait découvrir cette facette de son travail dans une exposition au Vauxhall à Vaux-sur-Sûre le week-end dernier. L’occasion aussi de montrer tout son travail d’ébéniste à travers la présentation de tables, de bars, d’étagères, de meubles. Un ensemble de réalisations que l’on retrouve sous la bannière "Midi 20". "L’idée était là depuis que je suis sorti de l’école, avoue-t-il. Et je ne pensais pas que cela pouvait être concret. J’ai réalisé différents boulots, mais je ne m’y retrouvais pas. J’y allais en traînant la jambe. J’ai alors décidé de me lancer dans l’aventure."

Le plaisir de partir d’une feuille blanche

S’il travaille toujours sur des commandes pour des aménagements intérieurs, c’est vraiment dans la création qu’il trouve son plaisir. "Je prends mon pied dès que cela part d’une feuille blanche, poursuit-il. Je récupère des matériaux et je me dis que je vais pouvoir réaliser telle ou telle chose. Je pars du bois et des métaux que je trouve. J’incorpore aussi des feuilles de pierre. C’est un matériau très intéressant. Les meubles que je propose sont dès lors uniques, c’est bien différent de ce qu’on trouve dans les magasins."

Depuis qu’il s’est lancé, il a pu remarquer la difficulté de vivre de sa passion. "Au niveau des prix, j’essaie toujours de trouver le meilleur ratio entre les heures passées et ce qu’un client pourrait payer, mais il paraît évident qu’il m’est vraiment impossible de faire payer chacune des heures que je mets pour créer les pièces. Comme beaucoup d’artisans."

Arnaud Pinson espère à présent trouve des magasins pour y réaliser du dépôt-vente. Avis aux amateurs.

Pour égayer son exposition, Arnaud Pinson avait également décidé d’accueillir trois autres exposants: Jordan Lapraille y a présenté quelques photos, des portraits d’animaux en plan rapproché, imprimés en noir et blanc sur grand support. Nadège Briard de l’Annexe et Catherine Crepe du Brin d’Folie ont ainsi également pu profiter d’une belle vitrine.