« Un poids c’est tout », le vrac expliqué aux jeunes à Etalle

Un poids, c’est tout

En découvrant la liste des ateliers, nous avons jeté notre dévolu sur le magasin "Un poids c’est tout" en compagnie de quatre ados et d’une adulte.

Situé à Etalle, "Un poids c’est tout" est une épicerie durable à objectif zéro-déchet, locale autant que possible et le plus souvent bio.

À leur arrivée, les participants étaient accueillis par Linda Naisse, la propriétaire qui a expliqué pourquoi elle s’était lancée dans ce gendre d’activité et a décrit sa profession avant de leur rappeler l’importance du vrac. "Venir au magasin avec une boîte ou un bocal et la marchandise pesée rejoindra cet emballage, d’où l’économie de papier, plastique ou carton", souligne Linda, parce que l’on achète au poids et non l’emballage. Au côté de l’alimentaire, des produits cosmétiques, savons, gel douche, occupent une grande place.

Après avoir dégusté du jus de fruit artisanal au citron et au gingembre, nos ados ont mis en pratique les règles principales du vrac en choisissant eux-mêmes de produits qui représentent le bio.

"L’alimentation étant notre meilleure médecine, je me suis lancée en 2013 dans une formation en nutrithérapie que j’ai suivie pendant 3 ans au Cerden à Bruxelles dans le but d’apprendre, pour moi-même et ma famille, comment devenir acteur de ma santé et de la santé de mon environnement. J’avais également le projet d’en faire une activité indépendante pour en faire profiter les autres", décrit Linda.

Une très belle leçon avec un impact positif.

