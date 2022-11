Thomas Meunier a coproduit le film des « frères d’Ardenne »

Dans leur premier court-métrage Comme une empreinte, David et Pierre Callant, originaires de Sibret, proposent un voyage dans leur Ardenne pour un film qui entraîne le spectateur dans une certaine nostalgie avec de belles émotions. Une envie indéfinissable de retrouver ses racines.

Le week-end dernier, Comme une empreinte s’est dévoilé à un public qui a rempli la salle de Bastogne à deux reprises. "Nous avons été agréablement surpris par l’accueil, se félicitent les réalisateurs. C’était très émouvant de voir cela sur un écran de cinéma."

Tourné à Saint-Hubert, Villeroux et Maboge

L’écriture avait débuté avant le Covid et le tournage a été postposé. Et c’est finalement en novembre 2021 que la belle histoire a été lancée avec un tournage qui a eu lieu dans la forêt de Saint-Hubert, mais aussi à Villeroux, Sibret et quelques plans à Maboge. Il a alors fallu plus de six mois pour le montage et le court-métrage d’une durée de 23 minutes est à présent à découvrir.

Ce projet a été possible grâce à des partenariats avec des privés, Idélux, un crowdfunding qui a bien fonctionné avec une somme récoltée qui est le triple espéré et puis aussi le soutien du footballeur Thomas Meunier qui a suivi le projet étape par étape dans une démarche positive.

Le court-métrage prend donc à présent son envol avec des séances à Bastogne jusqu’à mardi, à Hotton dimanche à 11 h, à Virton le 13 au Festival du film. "On espère à présent être retenu par l’agence belge du court-métrage car cela nous permettrait d’être diffusé dans de nombreux festivals", expliquent-ils encore.

Les frères d’Ardenne ne comptent pas en rester là. Ils aspirent à se lancer dans d’autres projets de courts-métrages qui devraient toujours avoir un lien avec l’Ardenne. Avec l’espoir de pouvoir compter sur des possibilités grâce à cette belle carte de visite qu’est Comme une empreinte.