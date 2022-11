Il y a eu l’an dernier 20 naissances à la cité du schiste. Une commune qui voit sa population s’étoffer et rajeunir d’année en année.

Pour pouvoir bénéficier de la prime de naissance (100 €), le règlement communal prévoit l’obligation d’être domicilié sur le territoire de la commune au moment de la remise du chèque. Les parents de ces 20 enfants ont donc pu bénéficier de cette allocation de bienvenue, prime octroyée par la commune martelangeoise de longue date, exactement depuis 1991.

Ce sont l’échevine et présidente du CPAS Cindy Feller, l’échevine Patricia Wagner et le 1er échevin Thierry Kenler qui se sont fait une joie d’accueillir toutes ces familles et leurs nouveau-nés et de leur offrir, en plus de la prime de 100 €, un petit arbre fruitier. Les vingt nouveaux petits bambins de la cité sont: Célize, Raphael, Pablo, Léonie, Cassandra, Camille, Édouard, Arya, Charly, Mané, Myah, Lana, Léo, Aeris, Jérémy, Maryne, Octave, Roccardo, Hayden et Harper.