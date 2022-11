Raymond Schmit est né en val d’Attert, à Nobressart, le 2 novembre 1922, mais a été déclaré à la commune seulement le 3 novembre ! "Car son père ne souhaitait pas que la naissance de son fils soit enregistrée et actée le jour des Morts !", nous précise son fils Daniel.

Orphelin à l’âge de 14 ans, il a dû interrompre ses études pour subvenir aux besoins de ses deux sœurs et de sa maman sans ressources. Réquisitionné en 1942 par l’occupant pour le travail obligatoire en Allemagne, Raymond parvient à s’échapper et à se cacher jusqu’à la fin de la guerre. Après la guerre, il se marie avec Georgette Conrardy, également de Nobressart.

Passionné de sports

Peu après, Raymond entre à la police et se domiciliera dans "sa bonne Ville d’Arlon" ! Nommé commissaire adjoint au milieu des années 1950, il sera nommé commissaire début des années 1970 et admis en 1987 à une retraite bien méritée, mais non désirée, tant il aimait son métier ! À cet égard, des témoignages d’amitié, pour celui qui fut au service de la loi pendant si longtemps, relatent avant tout sa grande gentillesse.

Jusqu’à ses quasi 99 ans, il ira chaque jour "boire son petit verre" avec les bons copains au café Les Arcades, à la place Léopold.

Père de deux garçons et d’une fille, c’est un "bon pap" généreux et adoré par ses 4 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants.

Passionné de sports, Raymond a été l’un des dirigeants historiques de l’ULA (Union Lorraine Athlétique) où se sont illustrés son fils Daniel, médecin bien connu à Arlon, mais aussi sa petite-fille Géraldine. Raymond fut aussi président du Club de football de Fouches et un supporter acharné de la Jeunesse Arlonaise. Quand on demande à Raymond qu’est-ce que cela lui fait d’avoir 100 ans, il répond, un brin nostalgique: "Comme cela, c’est passé vite !"