La Commune va offrir un chèque de 20 € pour tous les ménages de Bouillon

On a parlé chiffres ce jeudi soir au conseil communal de Bouillon. Avec la modification budgétaire pour la Commune et pour le CPAS. Concernant la Commune, Patrick Adam indique que l’exercice n’a pas été simple à réaliser. "Les crises se succèdent et ne s’arrêtent pas, soupire l’intéressé. Nous avons une multitude d’articles impactés étant donné les indexations, les changements par rapport aux réalités du terrain, les hausses du prix de l’énergie ou encore l’inflation générale."