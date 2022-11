Festival du rire de Bastogne : la soirée des jeunes talents a proposé de belles surprises

Tout le monde a gagné… ou presque

Les votes des jurys vont démontrer un bon niveau car les prix seront partagés: celui du public et de l’ACAIB pour Fabio, le prix des jeunes pour Sara Lélé et ceux du jury et de la presse pour Lorenzo Mancini.

Après les jeunes artistes, c’est PE qui a investi la scène de l’Espace 23, non sans rappeler qu’il avait décroché l’ensemble des prix lors de son passage dans le même concours. Se serait-il assagi quelque peu par rapport à l’encre corrosive de ses premiers textes ? On pourrait le penser quelquefois, mais le naturel ne peut que revenir au grand galop pour le plus grand plaisir des spectateurs qui avaient rempli la salle. Sans doute un avant-goût du remplissage de la jauge pour le Festival du rire qui débutera en mars 2023. Il ne reste en effet plus que quelques places. Les derniers tickets sont à retrouver sur le site www.festivalduriredebastogne.be.