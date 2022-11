Durbuy : "all inclusive", une exposition pour porter un autre regard sur le handicap

Parce que le DHAM ne dispose pas d’ascenseur et que l’accès à l’expo pour les personnes à mobilité sera dès lors limité au rez-de-chaussée.

Kevin Hazard, directeur du DHAM, et l’ASBL Autonomia ont dû faire preuve de créativité: "Au rez-de-chaussée, une capsule vidéo réalisée par l’ASBL Amusea, avec le concours de comédiens et d’artistes, met en scène les œuvres présentées aux étages. Régulièrement, nous descendrons aussi les œuvres pour les présenter aux visiteurs à mobilité réduite."

Une expo qui défend l’idée d’accessibilité à tous et qui n’est, elle-même, pas accessible, un non-sens ? Que nenni ! Kevin Hazard fait ici un choix délibéré: "Le nom All Art Inclusive a été choisi, parce que l’expo aborde toutes les formes d’art, pour attirer l’attention sur les manquements flagrants pour l’accès à certains lieux publics et parce que Durbuy, ville d’excellence touristique, devrait l’être pour nourrir l’esprit autant que l’estomac."

Au 2e étage, quelques tableaux de la collection permanente et, comme ce sera désormais la coutume pour chaque exposition, un artiste en début de carrière est épinglé. Cette fois, c’est au tour du Nivellois Sébastien Theys, graffeur à l’univers abstrait et coloré. Au 1er, l’Atelier 17 de Barvaux et des œuvres, sensibles et émouvantes, qui pourraient rivaliser avec certains grands maîtres. À leurs côtés, les caricatures de Sylvain Dong, déconographiste, et la poésie de Mustafa Kör, intronisé poète national belge en 2022. Dans le même espace, une attention particulière a également été apportée pour les déficients visuels avec la présentation d’œuvres thermogonflées, tactiles et odorantes.

Enfin, au rez-de-chaussée, All Art Inclusive retrace l’histoire du handicap au fil du temps et accueille l’exposition Chais’Art. Et on ne peut s’empêcher de se demander: et si sous les jupes de Mona, il y avait une chaise roulante ?

L’expo est à voir jusqu’au 5 mars. Bon à savoir: entrée gratuite pour les PMR.

www.dham.be