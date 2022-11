Le bourgmestre Mathieu Rossignol a détaillé ces "multitudes de moments de bonheurs humains, intimes, secrets, discrets de couples qui ont résisté à des intempéries parfois difficiles à encaisser". Ensuite, c’est l’échevine Vinciane Pierrard qui a évoqué brièvement pour chacun et chacune ces années partagées. Chaque couple jubilaire s’est vu ensuite remettre le diplôme d’honneur de la Commune accompagné de fleurs, d’une bouteille de vin, d’un gâteau et d’un chèque commerce de 200 € pour les couples en or et 250 € pour les couples en diamant.

Tout cela avant de partager le verre de l’amitié et quelques souvenirs. Des rencontres orchestrées également par les quelques bénévoles du comité des fêtes.

Jules Gomel et Marie-Paule Gérard se sont unis le 6 octobre 1972 à Bertrix. Durant 14 ans, le couple s’est installé dans la région d’Ottignies car Jules travaillait à la SNCB tandis que Marie-Paule travaillait comme aide-familiale.

Le couple est revenu s’installer à Bertrix lorsque Jules fut muté à Stockem. Marie-Paule travailla quant à elle 23 ans au home Saint-Charles. Ils auront un fils.

Dominique Gérard et Arlette Hennay se sont unis le 28 juillet 1972 à Bertrix. Dominique a travaillé pendant quarante années à la gendarmerie tandis qu’Arlette a travaillé à la Poste pendant les dix premières années de leur mariage. De leur union sont nées deux filles qui leur ont donné quatre petits-enfants. Marche, vélo et voyages occupent leur retraite.

Camille Jacques et Marie-Paule China se sont unis le 22 juillet 1972 à Saint-Médard. Originaire d’Offagne, Camille a travaillé durant trente-cinq années dans une banque. Il fut aussi joueur et trésorier au club de football de Fays-les-Veneurs.

Marie-Paule a travaillé comme secrétaire dans une enseigne commerciale locale puis durant dix-huit ans à la maison de repos Saint-Charles comme aide-soignante. Leur famille compte deux enfants et trois petits-enfants.

Léon Draux et Marie-France Coulonval se sont unis le 14 juillet 1972 à Bertrix. Léon a d’abord travaillé dans une scierie locale avant d’entrer à la SNCB comme poseur de voie ferrée puis comme ajusteur. Marie-France s’est occupée de sa famille et a travaillé comme femme de ménage. Marie-France s’occupe de sa belle petite famille avec ses trois petits-enfants Amandine, Martin et Victor.

Michel Ansay et Annie Piret se sont rencontrés dans un café de jeunesse en 1970. Michel travailla à la SNCB comme informaticien de 1970 à 2004.

Michel et Annie ont quitté Éghezée pour s’installer à Mortehan en 2002 et tenir des chambres d’hôtes à la Cornue. Michel fut président du syndicat d’initiative pendant dix ans. Annie continue de s’occuper des chambres d’hôtes et parcourt les brocantes.

Bernard Gillet et Françoise Coibion se sont unis le 8 septembre 1972. Bernard a travaillé comme carreleur durant vingt-trois ans puis cinq années en chauffage-sanitaire avant d’entrer comme technicien au centre sportif pendant dix-neuf ans.

Très actif aussi au club d’athlétisme local et à l’Adeps. Françoise fut aussi gérante indépendante dans une pâtisserie locale puis comme cuisinière durant quinze ans.

José Coppine et Bernadette se sont unis à Namur le 1er juillet 1972 après une rencontre à l’hôpital Sainte-Camille de Namur. Médecin généraliste depuis cinquante ans, José a épousé Bernadette qui elle aussi, faisait partie du corps médical en temps qu’infirmière. Une vocation commune en terre bertrigeoise. De leur union sont nés six enfants qui leur ont donné neuf petits-enfants.

Raymond Ghislain et Marie-Caroline Ameloot se sont unis le 22 décembre 1972 pendant leur 3e année en spécialité psychiatrique Venus en stage à La Clairière à Bertrix, ils sont tombés amoureux de la région et se sont installés à Cugnon. Ils participent à la vie du village et de la région par le biais de la musique. Ils ont eu trois enfants qui leur ont donné sept petits-enfants.

Georges Gérard et Monique Asselborn se sont unis le 15 juillet 1972. Georges a exercé le métier de boucher à Sugny, chef cuisinier au mess officier de Bastogne, aux Fourches à Herbeumont, dans une enseigne bertrigeoise et agent pénitentiaire.

Monique a aidé ses parents dans le commerce alimentaire et préparer de bons plats pour diverses cérémonies. De leur union sont nés trois enfants suivis de six petits-enfants.

André Hannard et Marie-Françoise Dauvin se sont unis le 18 novembre 1972 à Nollevaux. André a exercé le métier de technicien de jeux dans les cafés. Marie-France a travaillé dans une école de Libramont avec comme loisirs gymnastique et marche. Leurs week-ends sont maintenant réservés à la balade et aux brocantes. De leur union sont nés deux enfants qui leur ont donné quatre petites-filles.

Francis Gérard et Marthe Martin se sont unis le 30 septembre 1972 à Our. Ils ont travaillé durant de nombreuses années ensemble à la Clairière de Bertrix où Marthe s’y rendait d’ailleurs à vélo. De leur union sont nés trois enfants qui leur ont donné huit petits-enfants. Leur devise: "Les Gérard, c’est la base" comme l’ont surnommée leurs petits-enfants.

Gustave Holtzeimer et Liliane Dame se sont unis le 29 juillet 1972 après une rencontre au cinéma Patria de Bertrix l’année d’avant. Comme l’a souligné l’échevine Vinciane Pierrard: "depuis ce jour, a défilé l’écheveau du temps voyageur sur le carrousel des saisons".

Quatre couples en diamant

Roger Godfrin et Elina Collette se sont unis le 23 août 1962. Roger a travaillé comme boucher tout en œuvrant à la ferme pour poursuivre sa carrière chez Electrabel durant 35 ans. Quant à Elina, elle travaillait comme aide-ménagère tout en s’occupant de sa petite famille. De leur union sont nés cinq enfants qui leur ont donné seize petits-enfants et dix arrière-petits-enfants

Léonard Albertini et Maria Borean se sont unis le 8 août 1962 . Léonard a travaillé dans une brasserie puis dans une verrerie tandis que Maria travailla comme secrétaire chez un notaire pendant une bonne vingtaine d’années. Après Herbeumont, ils s’installèrent à Bertrix en 2001. Leur bonheur est leurs six petits-enfants âgés de 30 à 8 ans.

André Perreaux et Rolande Lebichot se sont unis en juillet 1962 à Orgeo. André a travaillé dans une fabrique de tableaux pour centrales électriques et nucléaires. Quant à Rolande, elle a exercé le métier d’institutrice maternelle durant 32 ans à Orgeo. André a participé à la vie sportive et associative de son village. Trois fils, neuf petits-enfants et six arrière-petits-enfants composent leur belle famille.

Guy Bandin et Claudine Barthélemy se sont unis le 12 septembre 1962 après une première rencontre au bal de l’athénée de Bertrix. Guy fut d’abord technicien volontaire de carrière à Florenne avant d’entrer à la SNCB à l’atelier de Bertrix en 1955. Claudine a suivi les études de surveillante scolaire. De leur union sont nés deux enfants qui leur donneront quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.