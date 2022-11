Deux mille personnes à Saint-Hubert pour fêter saint Hubert (vidéo)

Il faut dire que la météo de ce jeudi était nettement plus clémente que l’an dernier et que les mesures sanitaires en vigueur à l’époque n’étaient plus imposées.

De nombreux chiens étaient ainsi présents avec leur maître afin de profiter de la célèbre bénédiction dédiée aux animaux. En effet, patron des chasseurs depuis le XI siècle, saint Hubert est aussi invoqué pour la protection des chiens et des chevaux.

"Des personnes sont venues de très loin pour faire bénir leurs animaux, souligne Nathalie Slachmuylders, coordinatrice au syndicat d’initiative de Saint-Hubert. Quelques jours avant l’événement, nous avons eu des demandes d’un peu partout en Belgique, de Bruxelles en passant par Namur ou encore Jodoigne. Nous accueillons également beaucoup de Français qui viennent expressément ici avec leur chien afin de bénéficier de la bénédiction. Pour certains, venir ici est un vrai pèlerinage."

Quelques chevaux étaient également de sortie pour l’occasion. "Certains viennent également bénir leur chat ou encore leur furet, souligne la coordinatrice . Nous voyons un peu toutes sortes d’animaux d’année en année."

La Saint-Hubert, l’événement le plus important de l’année

Bien que la bénédiction des animaux soit un des moments le plus important de la Saint-Hubert, il y avait également la Grand-messe sonnée en début de journée. Donnée dans la Basilique de Saint-Hubert, elle a accueilli les Compagnons de Saint-Hubert de toutes les nationalités, accompagnés de leurs familles et amis.

Les Trompes de Chasse de Luxembourg et le Royal Forêt Saint-Hubert ont accompagné la célébration religieuse donnée par le doyen Philippe Goosse. La Chapelle musicale de Saint-Hubert, dirigée par Jean-François Jung, était également de la partie.

Après cette grande célébration, le perron de la basilique a vu la traditionnelle distribution de pains bénits et la bénédiction des animaux.

"Les gens ont ensuite pu profiter du marché des artisans et des producteurs aux abords de la basilique, souligne Nathalie Slachmuylders. Un marché qui ne cesse de s’étendre d’année en année." Produits de bouche et du terroir, vêtements de chasse et de nature ou encore articles pour les animaux, il y en avait pour tous les goûts.

"La fête de la Saint-Hubert est l’événement annuel qui draine le plus de monde à Saint-Hubert. La fête ici est très symbolique pour de nombreuses personnes", termine Nathalie Slachmuylders.