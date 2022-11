Deux comédiens gaumais et un réalisateur gaumais pour le film Illusio

Cet enfant a grandi depuis, a réussi brillamment à Liège (grande dis) des études supérieures de graphisme et communication visuelle en 3 D.

Julien Maingard a aujourd’hui 26 ans, il vit toujours de la 3 D en travaillant dans un studio d’animation à Differdange (L), mais sa passion reste le cinéma. Ses histoires. Ses émotions.

Julien, citoyen de Lamorteau, a réalisé un premier court-métrage il y a cinq ans, Le conte d’Elias, qui était en réalité son travail de fin d’études. Puis il s’est attelé à l’écriture d’un second court-métrage, Illusio, qu’il vient de tourner cet été dans les rues de Virton ainsi qu’au ROx à Rouvroy.

Le pitch de ce petit film poétique et un brin fantastique d’un peu plus de 7 minutes, que les spectateurs auront la chance de découvrir en avant-première le dimanche 13 septembre à 19 h lors de la Journée du cinéma belge au festival du film de Virton ? "Elliott, un jeune homme de la 3e classe, veut réaliser son rêve de passer sous la lumière des projecteurs grâce à son don et à une généreuse rencontre."

Avec des comédiens de la région

"Ce court-métrage, Illusio, est ma façon symbolique de dire merci à la famille Cadet, à Virton, qui m’a permis de faire mes pre miers pas dans le monde du cinéma. C’est une sorte de dédicace que je leur consacre car c’est important, quand on est jeune, de pouvoir présenter son film devant le public", explique Julien Maingard.

Elliot, dans le film, est incarné par le jeune Thomas Fivet, de Rulles, étudiant à Saint-Benoît à Habay. Un adolescent passionné de théâtre et d’expression artistique, qui suit les formations des Aradjis de Chantal Boudart.

Thomas a été sélectionné il y a quelques mois suite au casting de Julien Maingard. Au physique incroyablement proche de Daniel Radcliffe, l’acteur incarnant Harry Potter, Thomas Fivet dit avoir adoré cette expérience de premier film.

À ses côtés, Marc Wolwertz, 69 ans, d’Izel, ancien responsable de sociétés de restauration au Luxembourg, tourne comme figurant depuis quelques années. Après avoir joué un prêtre dans le spectacle historique de Pierre Maitrejean au château du Faing à Jamoigne, Marc interprétera un nouveau rôle pour un nouveau spectacle en août 2023 à Jamoigne, cette fois basé sur les journées sanglantes d’août 1914.

"Oui, cela a été formidable de jouer ce court-métrage cet été sous la direction de Julien Maingard, Julien est à la fois souple, très à l’écoute, et exigeant", explique Marc Wolvertz.

Musiques originales

On notera encore que le jeune réalisateur gaumais a tenu à bénéficier de musiques originales pour son film Illusio. Il a fait appel à un musicien français, Cédric Mazzoni.

Le générique final, lui, a été composé… encore par un Gaumais, Hugo Hemmem (HMM), de Dampicourt, avec une chanteuse américaine, Katelin Goldstraj, qui intervient sur la musique. À découvrir le 13/11 au Festival du film européen.