Des couples en or, diamant et palissandre fêtés à Musson

Le couple s’installe à Signeulx en 1991. Elle travaillera chez Varodem à Saint-Léger pendant 22 ans et occupera la fonction de directrice. Le couple a vu naître une fille puis deux petites-filles.

Gérard (75 ans) et Huguette (71 ans) Berck-Henrard se sont mariés le 12 août 1972. Ils sont installés à Signeulx dans une maison qu’ils ont rénovée eux-mêmes. Elle a travaillé à la société coopérative Socolait, lui a travaillé pendant 25 ans pour Bull, voyageant entre Paris et Luxembourg avant de rejoindre Luxair et Luxairtours jusqu’en 2002. Il a été président de la Croix-Rouge de Virton entre 2005 et 2009. Deux enfants ont agrandi la famille.

Noces de diamant

Amis d’enfance, Pierrot (83 ans) et Arlette (80 ans) Bonmariage-Grégoire se sont mariés le 10 novembre 1962. Elle a travaillé comme aidante d’une famille nombreuse à Musson avant de rejoindre son mari dans l’exploitation agricole de ses parents à Post. En 1964, ils reviennent dans Willancourt pour reprendre une exploitation agricole qu’ils ont tenue jusqu’il y a peu. Le couple a cinq enfants, neuf petits-enfants et bientôt cinq arrière-petits-enfants.