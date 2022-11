L’année prochaine, cela fera exactement 100 ans que les frères maristes se sont installés ici au Bua à Habay-la-Vieille. Depuis peu, le Centre d’accueil est devenu autonome avec son propre conseil d’administration et est en lien avec le CCRH – la Coordination des Centres de Rencontres et d’Hébergement.

Comment fonctionne à présent votre Centre ?

Nous accueillons dans ce bel endroit de verdure et de calme des groupes, que ce soit des adultes en formation: bien-être, yoga, Qi Jong ainsi que les soins palliatifs, des directeurs d’école en séminaires, des clowns de clinique, des coaches, des personnes en recherche d’un lieu de ressourcement… mais également des enfants des paroisses environnantes, des jeunes des écoles, des étudiants archéologues, des ados en situation de handicap…

Et le rôle des frères dans ce nouveau contexte ?

La mission de chacun de nous est, selon son âge et ses moyens, d’être présents et de permettre le meilleur accueil possible à tous les groupes et personnes qui passent dans notre maison.

Mais votre vocation mariste se voulait être plus particulièrement tournée vers la jeunesse. Est-ce encore le cas à présent ?

Certes, la communauté accueille des classes vertes et de nombreux jeunes mais également à certaines périodes de l’année, des étudiants universitaires en blocus, avant leurs sessions d’examens. Ils nous viennent de plusieurs régions du pays. Il est vrai que le lieu retiré, les prairies environnantes, le parc, le calme, une chambre individuelle sont vraiment propices à l’étude.

Des contraintes et règles à respecter ?

On leur demande de respecter le silence dans les chambres et la salle d’étude, sauf durant les repas et ils sont invités à être ponctuels aux heures des repas. Il y a une salle de jeux. Ils s’encouragent mutuellement et sont davantage motivés en voyant les autres au travail. La vie en groupe est très importante chez les jeunes.

Vous venez d’engager une animatrice-coordinatrice, quel va être son rôle au sein du centre ?

Elle est engagée depuis une dizaine de jours et est chargée du développement des différents projets au sein de notre Centre avec un accent particulier pour les jeunes âgés de 12 à 26 ans en vue d’une reconnaissance par la FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles).