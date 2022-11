De l’or et du diamant pour trois couples fêtés à Musson

Du diamant pour deux couples

C’est une grande famille qui comble José (85 ans) et Angèle (86 ans) Poncin-Grandhenri: ils ont vu arriver sept enfants, treize petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Le couple s’est marié le 11 août 1962 à Léglise. Il s’installe à Bellefontaine avant d’arriver en 1981 à la rue Georges Bodard. Lui a travaillé dans les usines (Mont-Saint-Martin, la Chiers et Rehon).

Jaqueline (80 ans) et Pierrot (86 ans) Derlet-Schmit se sont mariés le 20 octobre 1962 à Saint-Mard. Il a connu les usines, à Musson, en France et finalement au Grand-Duché. Il a aussi été chauffeur de bus pour le ramassage des ouvriers. Elle a travaillé chez Esmalux comme secrétaire de direction puis dans une blanchisserie. Le couple est installé à Musson depuis 1970 et à vue grandir Véronique, Nadine étant décédée à l’âge de 7 ans. Le couple compte deux petits-enfants. Lui est passionné de coloquintes, elle, collectionne les dés à coudre.