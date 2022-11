A Marche, 28 000 € distribués à quatre associations grâce à Ent’Raid

Le 26 juin dernier, le Camp militaire de Marche-en-Famenne a vécu la quatrième édition d’"Ent’Raid et Sports au Camp-Marche". Cette journée organisée avec la participation des clubs du Lions de la Barrière de Champlon, du Kiwanis et des Soroptimist a permis de récolter des fonds au profit de quatre associations: la Maison Source, l’ASBL La Vie en Marche, le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) ainsi que les Cadets de l’Air. Le 26 octobre, lors d’une petite réception organisée dans les installations de l’Unité Camp, le chèque d’un montant de 28 000 € clôturant ainsi l’édition 2022 a été officiellement remis aux filleuls. Cette cérémonie a aussi été l’occasion pour les associations de remercier tous les intervenants lors du drink a suivi la remise du chèque.