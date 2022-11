70, 60, et 50 ans d’union pour 11 couples

Noces de platine

Pour Jean Stévenin et Andrée Robert, ce chemin a commencé le 10 mai 1952 à Bellefontaine, il y a donc 70 ans, Jean était ouvrier lampiste aux chemins de fer et Andrée mère de famille avant d’aider à l’abattoir de volaille. De leur union sont nés deux enfants, Annette et Jean-Paul qui donnèrent naissance à 5 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

Noces de diamant

Le 8 mai 1962 ce sont Alain Orban et Paula Lemaire qui ont échangé leurs consentements à Tintigny. Alain a été métrologiste avant d’être aussi juge consulaire et dévoué tant à son village qu’à l’action sociale d’intérêt public, et Paula maman au foyer qui a donné naissance à trois filles qui elles-mêmes leur ont apporté 7 petits-enfants.

Le premier septembre 1962, Henri Lefort et Raymonde Déo se sont dits oui à Anlier. À la sortie de l’église, une voiture immatriculée en Angleterre s’est arrêtée pour prendre un cliché à ramener d’un mariage "belge".

Henri travailla à l’usine sidérurgiste puis devint chauffagiste tandis que Raymonde, assistante sociale, fut femme au foyer avant de travailler au PMS de Neufchâteau. Ils ont eu trois enfants et ont deux petits-enfants.

Noces d’or

Le 17 avril 1972 Bernard Rogier et Martine Bradfer ont été unis par Joseph Michel, maire de Virton. Bernard fut peintre décorateur puis a tenu un commerce d’alimentation à Bellefontaine, et a terminé comme professeur à Saint-Mard. Il est très actif dans plusieurs groupements de son village de Bellefontaine. Martine a exercé le rôle important de conjoint aidant. Elle a aussi donné naissance à 5 enfants qui ont enrichi leur vie de 3 petits-enfants.

Au mois d’août devaient se marier Maurice Lanotte et Lucette Graff, mais en raison d’un déplacement professionnel prévu au Brésil et qui a duré trois ans, le mariage a été avancé au 23 juin 1972 à Rossignol.

Maurice après l’enseignement au Brésil a enseigné à Pierrard, tandis que Lucette a élevé Ludovic, Jean-François et Aline. Six petits-enfants animent leur vie.

Le 17 juillet 1972 par un temps chaud et orageux, la commune de Bastogne vit à Longchamps, le mariage d’ Albert Grandhenry et Josiane Charneux. Albert fut menuisier dans la célèbre menuiserie Jacquemin à Tintigny tandis que Josiane prit soin de leurs trois enfants. La famille s’est complétée de 6 petits-enfants.

Le vendredi 21 juillet 1972, connu en Irlande comme le Bloody Friday, à Mellier, Michel Thiry et Marie-Noëlle Thiry, homonymes, se sont unis. La sortie de l’église fut l’occasion d’une belle et haute haie d’honneur puisqu’elle était composée des basketteurs de l’époque. Marie-Noëlle fut enseignante à Thibessart puis directrice à Léglise. Michel fut directeur d’école, tout en insufflant son énergie et son autorité pour bâtir le fameux et célèbre club de basket de Tintigny.

Deux filles et 5 petits-enfants ont embelli leur vie.

Le 5 août 1972, Claude Conrod et Francine François se sont accordés à Grapfontaine. Claude a travaillé à Colmar à la fabrication de pneus puis dans le transport, il a été aussi 27 ans arbitre de foot ; tandis que Francine prit soin de la maison d’un médecin. Elle donna naissance à une fille et un garçon, deux petites-filles complètent la famille.

Le 5 août 1972, Philippe Crélot et Betty De Bock, eurent la même idée à Fosses-la-Ville. Ils furent, sont et seront médecins tous les deux et premiers inventeurs de la maison médicale ! Malgré le travail, ils ont pris le temps de donner le jour à 4 enfants, 12 petits-enfants n’enlèvent rien à leur sérénité et renforcent très bien leur jovialité.

Le 27 octobre 1972, Jean Tinant s’est levé pour épouser Suzanne Pirlot à Villers-devant-Orval. Mais avant de la marier, surpris par sa coiffure, il est allé chercher des pinces à chignon à Florenville pour la rendre plus raisonnable.

Jean a été un ouvrier modèle et costaud dans la construction et en scierie. Il a aussi gardé les buts de plusieurs équipes de Bellefontaine. Suzanne a soigné Jean et élevé ses quatre enfants, qui lui ont donné le chiffre d’une équipe de foot comme petits-enfants.

Le 23 décembre 1972, Guy Maréchal a uni sa destinée à celle de Marie-Claire Laveaux, à Rulles. Guy est toujours courtier d’assurances et très actif dans toute une série de domaines d’activité. Marie-Claire a été institutrice primaire à Rulles, ce qui lui a permis de bien élever ses trois enfants. Neuf petits-enfants embellissent leur vie et un événement ne venant jamais seul, l’un de leur petit-fils est devenu conseiller communal des enfants ce vendredi.