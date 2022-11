En 2017, Clément Borner tombe amoureux d’une vieille bâtisse à Marville, le bourg français à 15 minutes de la Belgique, connu pour la qualité de ses maisons Renaissance à l’époque espagnole au XVIIe siècle.

Clément Borner acquiert le bien immobilier, en mauvais état, et a l’ambition de rénover cet hôtel particulier, l’hôtel d’Egremont, un étonnant bâtiment formé d’un premier logis, d’une cour intérieure et d’un 2e corps de logis qui a connu ses heures de gloire à la Renaissance, quand les riches drapiers de Marville allaient faire du commerce de leurs textiles jusqu’en Italie. À l’époque d’ailleurs, l’architecture de l’hôtel d’Egremont a directement été influencée par des bâtiments de Florence, en Italie.

Enseignant en Belgique

Lorsque Clément achète l’hôtel d’Egremont en 2017, il sait que la tâche de rénovation sera longue, mais l’homme culturel a une idée en tête: en faire un pôle d’art et de culture pour cette région du nord-est de la France, cousine de la Lorraine belge.

Qui est le nouveau maître des lieux ? Clément Borner est français. Comédien de formation et professeur de théâtre à Paris, sa vie privée l’a amené dans le département de la Meuse, aux confins de la Belgique. Et c’est au sein de nos écoles en Belgique qu’il a trouvé son activité principale puisqu’après avoir été éducateur à l’ITELA Arlon, il encadre à présent des classes vertes à Marbehan pour le réseau de la Communauté française.

650 000 € de travaux

En 2020, tombe la bonne nouvelle, la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern en France retient l’hôtel d’Egremont parmi les quatre projets à financer en priorité en Lorraine pour leur rénovation. Deux ans après, les travaux viennent enfin de démarrer et vont durer un an et demi environ. "Pour un coût total de 650 000 € environ, détaille Clément Borner. Environ 145 000 € sont octroyés par la Mission Patrimoine. La 1/2 des 500 000 € restants est couverte par la Région Grand Est et par la DRAC (département culturel) Mais reste encore à financer les 250 000 ou 300 000 euros restants…"

Ce qui n’est pas une mince affaire, d’autant plus que le prix des matériaux vient de croître en un an de 25 à 30 %.

"Les premiers travaux d’urgence consistent à sauver le premier corps de logis. L’état de péril de la façade et de la toiture du premier logis conduit à un risque d’effondrement sur le domaine public. Il faudra aussi en parallèle restaurer les charpentes, couvertures et planchers des autres édifices, également endommagés. Des travaux de consolidation doivent être menés car la galerie de liaison des deux logis n’est plus dans son état d’origine et l’absence de garde-corps au dernier niveau n’en permet plus l’accès en toute sécurité", dit Clément Borner.

Pour financer ce grand chantier, tout passionné de patrimoine est invité à verser un don via le site www.fondation-patrimoine.org/les-projets/hotel-d-egremont-a-marville.

Karen Locke organise une expo du 11 au 13/11 et du 18 au 20/11 dans sa galerie ARTémis à Saint-Mard (de 15 à 18 h), au profit de la restauration de l’hôtel d’Egremont. Les toiles en vente seront de Marguerite Brouhon, Michel Barthélemy, Jean Morette, Alain Baudson, Bruno Dupont Mag. D., Jean-Pierre Evrard, Gérard Gribaumont, Sabine Humblet et Karen Locke.