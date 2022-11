Marie Volvert et René Renard habitent à Lavaux. C’est en 1960 que les jubilaires ont célébré leurs noces. Plusieurs enfants et petits-enfants viendront enrichir cette union. Après avoir travaillé quelques années à Charleroi, le couple est revenu en terre d’Ardenne, sur les hauteurs rochoises, pour y exploiter une ferme.

Robert Laloux a passé sa carrière professionnelle à la poste. Marie Nizet et son époux Robert s’installent dans la cité rochoise en 1966. Faisant véritablement partie du "paysage" de la ville, le couple a été très actif dans différentes associations locales, comme les 3 X 20, la "Ligue des Familles" ou encore les chorales.

Lucienne Colla a toujours habité Cielle. Son époux, André Gérard, est, lui, originaire d’Ottignies dans le Brabant. Passionnée de chant et de musique, Lucienne a notamment exercé son talent au sein de plusieurs chorales.

Purs rochois, Roger Janty et Andrée Rollin se sont installés rue Rompré dans les années 1980 après de nombreux déménagements. En cause ? law carrière professionnelle de Roger, militaire de son état. Ce dernier pratique toujours le vélo et le badminton, étant une des chevilles ouvrières du club local.

La carrière de François Mellaerts s’est faite dans le domaine du génie civil et plus particulièrement de travaux publics, principalement dans les provinces de Liège et de Brabant. Nicole Insenborghs, elle, était spécialiste dans le domaine de l’électronique. Le couple s’est installé à La Roche-en-Ardenne en 1999.

C’est à la Général Motors, à Anvers, que Karel De Decker a évolué professionnellement. Sonia Possemiers, elle, travaillait au contrôle technique dans la même ville. Le couple est tombé amoureux de Cielle dans les années 1990 où il habite aujourd’hui.