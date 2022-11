Sale temps pour nos salles de cinéma

L’enchérissement des coûts de l’énergie provoque beaucoup d’interrogation tant dans les ménages que chez les exploitants de salles, l’inflation laisse planer une inquiétude généralisée qui freine les dépenses des ménages, à commencer par le moins essentielles.

Pour couronner ce sombre tableau, la météo printanière de ces vacances de Toussaint, traditionnellement une des meilleures semaines de l’année pour le cinéma, incite beaucoup plus à la balade et au barbecue qu’au paquet de pop-corn dans une salle obscure !

Il faut se battre et rester optimiste

"Curieusement, nous avons eu du monde ce dimanche alors que le temps était estival, se réjouit André Cadet, qui exploite les deux cinémas du sud de la Gaume à Virton et Saint-Mard. Par contre, la semaine a été très calme. Cette crise à répétition nous met au plus bas depuis 40 ans que je suis dans le métier. Pourtant à Virton, il y a du monde dans les restos. Nous sommes vraiment le dernier maillon de la chaîne et les premiers à en pâtir."

Pourtant, que ce soit à Habay, à Bastogne, à Virton ou à Arlon, l’optimisme reste de mise, car chacun est persuadé qu’il existe un réel potentiel de spectateurs. Chacun rivalise de créativité pour attirer les cinéphiles. "On voit que les gens reviennent de plus en plus, constate Laurence Bernard, la présidente qui gère l’ASBL Le Foyer de Habay. Nous avons compté 150 spectateurs ce lundi pour la soirée Halloween".

Du côté de Ciné Xtra de Bastogne, le bilan est négatif si on le compare aux précédentes années de référence, mais Joffrey Leyn, le gérant, ne se laisse pas abattre: "La période n’est pas facile, mais nous souffrons moins que les gros complexes. Nous nous sommes diversifiés, nous avons créé des événements en relation avec les sorties. Cela nous a permis de limiter la casse".

Joffrey Leyn, comme les autres propriétaires de salles, ont compris que le cinéma se réinvente. "Une crise apporte toujours des opportunités, conclut-il. Le temps où il suffisait d’être à la caisse pour vendre des tickets est révolu. Il faut proposer de la créativité et de la convivialité à notre clientèle".