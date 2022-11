PMR et sportifs, réunis pour une course solidaire

Trente équipes ont pris le départ de la 5e édition de la Solidaire. Cette course permet de faire profiter les personnes à mobilité réduite et/ou personnes âgées des joies de la course nature. Transportées en bécassines (dont certaines prêtées par la Province) ou joëlettes et entourées par 6 à 11 coureurs, ces dernières ont pu découvrir les deux parcours de 7 et 14 km conçus par les membres du Rotary Club de Virton. "Le tracé du 7 km est resté identique, passant tout d’abord par le RAVeL, la montée de Montquintin, Rouvroy et traversant la Maison de la Sainte-Famille pour revenir jusqu’au ROx. Sept équipes ont décidé de réaliser le parcours de 14 km allant jusqu’aux villages de Couvreux et Dampicourt", explique Laurent Authelet, membre du Service Club.