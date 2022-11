Les habitats groupés au cœur de la 13e édition du salon de l’habitat à Bastogne

Pour la première fois en 13 éditions, l'asbl Habitat et Participation organisera son Salon de l'habitat groupé en province de Luxembourg, à Bastogne à la Hénnalux, le dimanche 20 novembre, de 9 h 30 à 17 h 30. "Les visiteurs découvriront ce qu'est l'habitat groupé, ils pourront poser leurs questions à des experts ou des citoyens vivant dans un tel logement, rencontrer des porteurs de projets en constitution", développe Pascale Thys.

Vivre autrement

L'habitat groupé permet à des groupes de citoyens de concevoir et gérer leur habitat collectivement, en combinant espaces privatifs et communs, pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens et aspirations. C'est choisir vivre autrement avec ses voisins, en accord avec des valeurs communes, dans un esprit de partage et solidarité. Il existe autant de formes d'habitats groupés que de groupes d'individus.

Certains de leurs habitants sont âgés ou porteurs de handicaps, isolés, des familles monoparentales ou nombreuses. D'autres y voient un espace de création culturelle, ou un lieu d'agriculture biologique collective.

8 communes sondées

Le Salon, qui sera notamment riche de 30 stands, aura comme fil conducteur l'habitat groupé en milieu rural comme levier social et écologique. Potentiel intéressant avec les fermes et bâtiments de grand volume.

L'asbl Habitat et Participation a par ailleurs sondé 8 Communes luxembourgeoises, la Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA) et la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). "Il existe peu de demandes pour l'habitat groupé auprès des Communes", dévoile Pascal Thys. A contrario, la MUFA reçoit pas mal de demandes, pour trouver un bâtiment, un site. Et selon la FRW, la province offre un potentiel intéressant avec les fermes et bâtiments de grand volume. Par ailleurs, la majorité des 8 Communes sont intéressées de se former et de sensibiliser les élus et les CCATM. Certaines s'attendent à une hausse des demandes et/ou sont intéressées de développer un projet sur leur territoire.