Rodolphe Preudhomme et Marguerite Hens sont nés dans la région de Charleroi. Lui a travaillé notamment comme garagiste et dans la sidérurgie. Investi pendant de longues années dans la vie associative, l’ancienne commune de Samrée n’a plus aucun secret pour eux pour ce couple qui réside à Bérismenil et qui s’est uni en avril 1957.