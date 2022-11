Arlon : les « rois de l’escroquerie » risquent des peines de prison et de lourdes amendes

Le principal prévenu, un trentenaire qui se déclare entrepreneur de travaux, a vécu comme un roi entre Arlon et Blankenberge où sa copine réside, possède deux sociétés plus ou moins immatriculées à des adresses bidon au Grand-Duché pour l’une, et à Longwy (France) pour l’autre. Elles sont toutes les deux en faillite virtuelle.

Le nombre de délits est impressionnant. Vingt-six préventions diverses sont répertoriées. Le principal modus operandi consistait à ouvrir des comptes clients dans des brico-centers d’Arlon, Messancy, Jamoigne, Gand, Bièvre, Marche, Saint-Mard… sur base de fausses adresses. Les gérants ne seront jamais payés pour le matériel ou les matériaux achetés et ne reverront jamais les outillages loués.

À ces faits récurrents, s’ajoutent des vols de voiture, des travaux jamais réalisés malgré les substantiels acomptes versés par les clients, des vols d’argent liquide, l’utilisation frauduleuse de la carte de crédit d’une octogénaire et même du père du principal accusé. On recense également, entre autres, des menaces, et des vols à Arlon au café l’ Insolite, à la pizzeria Enzo Milano ou à la société de dépannage le Saint-Bernard des routes. La totale, avec des montants accumulés qui sont impressionnants.

Ils arrachent leur bracelet électronique

L’enquête a abouti à leur arrestation, puis à leur libération sous le régime d’une privation de liberté sous forme de bracelet électronique. Le premier prévenu a arraché son bracelet électronique pour s’enfuir en Espagne où il a finalement été arrêté suite au mandat d’arrêt européen qui a été lancé. Le second a aussi arraché son bracelet sous prétexte de pouvoir assister aux dernières heures et à l’enterrement de son grand-père.

Le ministère public a sorti les solides casiers judiciaires qui placent les trois escrocs en récidive. Murielle Seret a requis respectivement quatre ans, 28 mois et 20 mois de prison avec de solides amendes. Ils devraient aussi indemniser leurs victimes, mais ils sont tous les trois insolvables. "Vous avez très bien vécu sur le dos de vos victimes, leur a reproché la procureure du roi . Vous ne vous êtes pas du tout souciés des conséquences que vous leur causiez. Il est temps que vous preniez conscience que la société exige que l’on doive respecter l’intégrité physique et aussi celle du portefeuille des gens. Je n’ai aucune confiance en vous et en vos excuses."

Pour la défense, Me Dimitri De Coster a rappelé que son client devait encore purger 21 mois de prison avant la nouvelle peine qui allait tomber. Comme Me Romain et Me Cremer, il n’a pas pu réfuter les faits et n’a plaidé que sur la longueur de la peine, en espérant une relative clémence de la juge Anne Wiliquet. Cette dernière rendra son jugement le 1er décembre.