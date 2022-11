À la rencontre de 17 vignerons avec 150 vins

Cet événement, devenu incontournable dans la région, rassemble pas moins de 150 vins de France et de Belgique, ainsi que des produits de bouche, afin d’offrir diversité et plaisir à tous les palais. 17 vignerons ont rejoint le salon 2022 et deux produits de bouche.

Bellifontvins a aussi son côté social

Chaque année, l’association a pour objectif de faire un don à une ou plusieurs associations locales, luttant tantôt contre les maladies graves ou orphelines des enfants, tantôt s’occupant d’enfants délaissés. Après deux années perturbées par la crise ils remettent le couvert. Pour mémoire, c’est 31 000 € de dons depuis sa création.

La foire aux vins est ouverte le samedi 5 novembre de 15 à 20h et le dimanche 6 novembre de 11 à 19h au complexe sportif de Bellefontaine, centre du village. L’entrée est fixée à 7 €, verre de dégustation gratuit.

Renseignements: 0478 99 58 84 ou www.bellifontvins.be