"Le Zytho", un nouveau bar à tapas, ouvrira à Virton le 4 novembre

Ouvert tous les jours, sauf le jeudi

Le concept, c’est de rester dans un style "brasserie". On pourra y boire et y manger quelque chose à toute heure. Le Zytho sera ouvert tous les jours de 10 h jusqu’à 1 h du matin. Le jeudi fera office de jour de fermeture. "Je voulais que mon établissement puisse ouvrir les jours où les restaurants de Virton sont fermés. J’ai déjà eu l’expérience par le passé, avec ma femme, où nous voulions manger un lundi ou un mardi et tout était fermé", ajoute le patron.

De la fonderie à l’HoReCa

Elvi Soppelsa n’était pas prédestiné à terminer sa carrière dans l’HoReCa. Cet ancien ouvrier d’une fonderie de Messancy a été contraint de se reconvertir suite à la faillite de son usine. "J’ai travaillé pendant 34 ans dans une fonderie à Messancy qui a fermé pour cause de faillite. Je devais donc me reconvertir dans quelque chose. J’ai 53 ans, il me reste encore une dizaine d’années à faire et je suis parti sur l’idée de faire une brasserie et de servir les gens", précise-t-il

Sans les banques

Son affaire, Elvi l’a lancé seul avec sa compagne. Il s’est débrouillé pour tout financer, sans l’aide d’un prêt bancaire. "Les banques ne m’ont pas suivi dans l’histoire, elles sont très frileuses pour les projets qui concernent l’HoReCa. Elles estiment que c’est trop risqué, elles n’investissent plus là-dedans. On a travaillé uniquement avec des fonds propres", assure-t-il. Le projet a germé dans sa tête en mars 2022 et s’est finalement concrétisé en juillet dernier avec la location du bâtiment qui abritait jadis le "Venezia".

Un peu fatigué par les corvées administratives, Elvi Soppelsa est impatient de rencontrer sa future clientèle. "J’espère proposer quelque chose de neuf par rapport aux cafés traditionnels. Je cherche à toucher un public différent qui ne fréquente peut-être pas les cafés habituellement", termine-t-il. Avec la future terrasse, la mezzanine et le rez-de-chaussée, le Zytho pourra accueillir une septantaine de clients. Précisons qu’il n’y a pas de consommation au bar, le service se fait à table. Un parking pour vélo sera aussi prochainement installé devant l’établissement.

Plus de détails à découvrir sur leur page Facebook.

Réservations: 063 23 76 16