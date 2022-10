Ce qui empêche donc toute circulation sur cet axe important puisqu’il permet de rejoindre Libramont et surtout l’E411, à Verlaine ou Molinfaing.

De quoi donc fortement perturber la circulation. Heureusement que les travaux sont terminés sur l'E411, que nous sommes en congés scolaires et qu'il s'agit d'un jour de "pont", sans quoi le blocage de ce rond-point aurait totalement paralysé la circulation dans Neufchâteau aux heures de pointe.

La chaussée (N 40) est fermée dans les deux sens le temps de trouver une solution pour évacuer le convoi. Des déviations sont mises en place, via Semel-Longlier et via Tournay.

Le conducteur de ce convoi exceptionnel qui est parti d'Anvers et doit rejoindre Luxembourg, a tenté en vain de se dépêtrer, occasionnant des dégâts au rond-point. "Ils vont essayer de le tirer ou le pousser, si ça ne fonctionne pas, une grue viendra déplacer les remorques", explique le bourgmestre François Huberty, qui n'a pas été averti du passage de ce convoi exceptionnel. Sans quoi, il n'aurait pas donné les autorisations pour son passage, nous explique-t-il.

Le blocage de la N 40 risque encore de durer un petit moment.

La Ville de Neufchâteau compte bien demander des indemnités pour réparer le rond-point.