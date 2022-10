Sibret : la dramatique royale revisite Molière avec "Le radin amoureux" dès le 5 novembre

Il ne fait pas bon vivre dans la ferme de Jean-Pol Pincemaille: point d’eau courante, du café baptisé, datant de la guerre de Corée, et des chevaux qui trouvent leur nourriture dans l’herbe des fossés. Et ce tyran domestique entend bien imposer ses volontés à tous les membres de la famille. Pas très folichonne, cette histoire. Heureusement, le climat va se dérider grâce aux interventions souvent comiques de quelques personnages plutôt insolites. Mais qu’en est-il du trésor caché ? Dans les sixties, on n’enterre plus ses pièces au fond du jardin ! Et les enfants perdus, finalement retrouvés ?

La réponse est à découvrir sur la scène du cercle culturel de Sibret les 5, 11, 13, 19 et 20 novembre avec Anne-Lise Bietheres, Alexandrine Chair, Michèle Glaude, Valentine Louis, Aline Preser, Yves-Marie Aubry, Thomas Dumont, Jonathan Jacob, André Magerotte, Nicolas Maron et la famille Hinck presque au grand complet: Bénédicte, Christophe et Gauthier.

Infos et réservations: 061/266 178 ou 0474/386 964 ou sur www.cercleculturelsibret.be